Will Smith al concerto dei Coldplay a Roma abbraccia Chris Martin: "Non mi laverò mai le mani" Will Smith presente al concerto dei Coldplay a Roma ha sorriso alla folla presente, come lui, tra il pubblico dello stadio Olimpico prima di abbracciare Chris Martin. Su Instagram il racconto della serata trascorsa con il figlio Jaden: "È stato spettacolare".

A cura di Gaia Martino

Tra i presenti al concerto dei Coldplay di lunedì 15 luglio, a Roma, anche Will Smith. Il divo di Hollywood ha documentato la sua serata, definita "spettacolare", trascorsa al mega evento dello Stadio Olimpico condividendo le sue emozioni con i followers di Instagram. Oltre al celebre attore, altri VIP di fama internazionale hanno presenziato all'evento della band che è tornata in Italia dopo lei sei date della scorsa estate. Ieri sera, 16 luglio, allo stadio della Capitale c'era anche Kyle Jenner con Stassie Karanikolaou.

L'emozione di Will Smith al concerto dei Coldplay a Roma

"Finalmente capisco quando la gente dice che non mi laverò mai le mani. È stato spettacolare" ha dichiarato il celebre attore, divo di Hollywood, dopo aver abbracciato Chris Martin dietro le quinte del mega concerto allo stadio Olimpico di Roma, ieri sera. Will Smith ha raccontato con un video condiviso su Instagram la sua serata.

Nella didascalia del video condiviso sul suo profilo Instagram, l'attore ha aggiunto in italiano: "Coldplay a Roma, grazie mille!". Dai video che circolano sui social, registrati dai fan entusiasti di vedere tra il pubblico il divo, è stato possibile individuare il figlio Jaden Smith, seduto accanto a lui in tribuna. Insieme hanno sorriso e salutato tutti coloro che notavano la loro speciale presenza.

Gli altri VIP presenti all'evento allo stadio Olimpico

Tanti VIP hanno partecipato al concerto dei Coldplay a Roma. L'evento è andato in scena da venerdì 12 a martedì 16 luglio 2024. Dopo Will Smith e Ilary Blasi, altre due VIP hanno catturato l'attenzione dei presenti tra la folla. Le imprenditrici e influencer Kyle Jenner e Stassie Karanikolaou erano in platea ieri sera e non sono riuscite a trattenere le lacrime di commozione nell'ascoltare alcuni dei pezzi più famosi della band.

Kyle Jenner e Stassie Karanikolaou