Harry Styles batte i record di concerti al Wembley Stadium e si commuove sul palco

Harry Styles si commuove durante l’undicesimo concerto al Wembley Stadium di Londra. Il cantante, con le lacrime agli occhi, si è esibito davanti a migliaia di persone ogni sera, ed è a loro che rivolge tutta la sua emozione e la sua gratitudine.

Harry Styles è ormai un'icona pop, senza dubbio tra gli artisti più seguiti e amati degli ultimi anni, come dimostra la presenza dei fan nelle date in cui il cantante si è esibito al Wembley Stadium. Durante l'undicesimo dei suoi dodici concerti nello stadio londinese, l'ex One Direction si è commosso nel ringraziare il pubblico che lo ha accompagnato nel suo tour.

Visibilmente emozionato e commosso, Harry Styles saluta le migliaia di persone che sono accorse per vederlo in una delle sue ultime date al Wembley Stadium, nel tour Together Together che si concluderà sabato 4 luglio. Le lacrime agli occhi, la gratitudine nascosta dietro le mani giunte e uno slancio verso quelle persone che non hanno mai smesso di cantare le sue canzoni. Il video del cantante che cammina sul palco per poi dirigersi dietro le quinte, con la sua divisa d'ordinanza: camicia e cravatta di un colore acceso, ha fatto il giro dei social, condiviso dalla sua fanbase che, da sempre, segue con costanza ogni suo movimento.

La pop star con i suoi dodici concerti londinesi ha battuto un record a cui anche illustri colleghi prima di lui si erano avvicinati, si tratta delle presenze consecutive al Wembley Stadium. Styles ha infatti superato le dieci serate realizzate dai Coldplay bel 2025 e l'anno prima gli otto appuntamenti di Taylor Swift durante il suo Eras Tour. Considerando che ad ogni concerto si sono riversate migliaia di persone, è chiaro come il cantante britannico si sia esibito almeno davanti a un milione di persone.

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Quella di Harry è stata una scelta ben precisa, ragionata, che di fatto non va in controtendenza con altri artisti che hanno pensato di restare quanto più a lungo possibile in un suolo luogo, restringendo le tappe del loro tour. Styles con il Together Together Tour ha voluto promuovere il suo quarto album in studio, dal titolo Kiss All the Time. Disco, Occasionally, che è stato pubblicato lo scorso marzo. Un disco per il quale i fan hanno dovuto attendere circa due anni e che rappresenta la volontà dell'artista di ripensare al suo percorso musicale, facendo uno studio più accurato non solo sui testi, ma soprattutto sulla musica, immaginando nuove sonorità e sperimentando nuovi connubi che rendessero evidente una crescita dal punto di vista artistico, ma anche personale. È sicuramente un album più maturo, meno sbarazzino, sebbene il cantante non abbia lasciato la sua verve giocosa, a suo modo provocatrice, ma abbia dato spazio a un lato di sé intimistico, a tratti nascosto, come di rado aveva fatto finora.