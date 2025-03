video suggerito

Perché il Serale di Amici 2024 per TrigNO non è più solo una questione musicale e cosa c'entra Luk3 Non sembra più la musica ad allontanare TrigNO dal Serale di Amici 2024: pesano su di lui uno scontro dei giudici che vede protagonista anche Luk3.

A cura di Vincenzo Nasto

TrigNO, via Account X Amici

Il carattere dirompente di TrigNO, nome d'arte del giovane cantante astigiano Pietro Bagnadentro, è una delle storie più interessanti di Amici 2024. Per mesi ha forse coperto alcune lacune vocali, neanche così tanto nascoste, provocandogli però sanzioni disciplinari: solo lo scorso 3 novembre, la giudice Anna Pettinelli l'aveva escluso dalla puntata per le troppe infrazioni al regolamento, dopo la richiesta da parte dell'insegnante Alessandra Celentano, che avrebbe voluto l'espulsione. In quell'occasione, anche Rudy Zerbi aveva sostenuto la richiesta di espulsione, poi rientrata nei mesi, ma che sembra ancora pesare nelle dinamiche della trasmissione, a poche settimane dal Serale. Le infrazioni dell'epoca, 125 minuti di ritardo alle lezioni, 313 minuti extra al telefono rispetto al consentito, e 24 soste fuori dagli studi, non sono gli unici numeri collezionati da TrigNO.

Sì, perché il rovescio della medaglia parla di un ottimo percorso degli inediti presentati nel programma sulle piattaforme di streaming: quasi 3 milioni di ascolti combinando Maledetta Milano e A un passo da me su Spotify. Che TrigNO sia un personaggio divisivo, in grado di tenere testa nelle scelte indirizzate dai giudici, lo si è visto nei mesi scorsi: ma che la sua personalità possa diventare un termine d'esclusione per il Serale, sarebbe uno scotto troppo grande da pagare. E in tutto questo, non prendiamo in considerazione le poche soluzioni disponibili ormai per una maglia al Serale, ma ci si può chiedere se uno scambio avvenuto negli ultimi giorni di febbraio tra TrigNO, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli possa aver fotografato la sua situazione.

Infatti, solo lo scorso 24 febbraio, durante il day-time, Zerbi aveva comunicato al cantante che con nessuna delle interpretazioni preparate, 9 brani, avrebbe ricevuto, a prescindere, un sì per la maglia del Serale. Solo pochi secondi prima, in uno scambio tra Zerbi e Pettinelli, il primo aveva lanciato forti dubbi sull'obiettività della giudice: "Come fai a parlare di altri ragazzi andando a puntare il dito sul canto e quando parli di lui ti dimentichi di tutto perché c'è l'ormone dell'eros? È un bel ragazzo, forse ti confonde questa passione".

Puntualmente, nell'ultima puntata del Pomeridiano, dove si è esibito con L'emozione non ha voce di Adriano Celentano, Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni e il suo cavallo di battaglia Spaccacuore di Samuele Bersani, l'unico impedimento alla maglia del Serale è arrivato da Zerbi. Un no deciso, che però lascia dei dubbi sulla reale definizione del percorso di TrigNO: infatti, ancora una volta, la contesa su un suo possibile arrivo al Serale viene legata al destino di Luk3. Un testa a testa che tiene impegnati i tre giudici, che da mesi impongono il proprio veto, a turno, sui due cantanti: una scelta che, dall'esterno, sembra riferirsi poco e nulla alle interpretazioni sul palco, ma più a un accordo diplomatico da trovare per lanciare al Serale due dei protagonisti con più seguito durante quest'edizione.

Soprattutto, questi sono i due concorrenti con i brani più ascoltati, con Luk3 in grado di raccogliere complessivamente 4,5 milioni di stream, rispettivamente con Parigi in motorino, Valentine e Piangi. E non è mancato anche il tentativo di invertire i mondi musicali di entrambi, per esempio con l'esibizione di Stavo pensando a te di TrigNO, o facendo un passo indietro quando Luk3 si esibì con In equilbirio di Daniele Silvestri, lo scorso dicembre. Non è più chiaro se la chiave d'accesso al Serale per entrambi sia la musica o una tregua tra gli insegnanti, ma questo aspetto non frena solo il possibile arrivo di TrigNO o Luk3 al Serale: ne è prova anche il tentativo, nemmeno messo in discussione, di accedere al serale della coppia SenzaCri e Vybes. Sperando non diventi, anche quello, un terreno di scontro.