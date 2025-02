video suggerito

Ad Amici Zerbi ha dei dubbi su Trigno e Pettinelli, alla prof: “Sei annebbiata dall’ormone, perdi lucidità” Nel daytime del 24 febbraio diAmici, Rudy Zerbi ha convocato in studio la prof Anna Pettinelli e Trigno. Il prof è convinto che la collega non sia oggettiva nei confronti del ragazzo che, per lui, al momento non merita il Serale: “Quando parli di lui ti dimentichi di tutto perché c’è l’ormone dell’eros? È un bel ragazzo, forse ti confonde”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rudy Zerbi ha convocato in studio Anna Pettinelli e Trigno. Come si è visto nel daytime del 24 febbraio di Amici 24, il prof ha voluto togliersi un dubbio riguardo al cantante e alla sua insegnante. Dopo averlo sentito cantare, ha spiegato che con quei brani non riceverà mai un sì da parte sua necessario per accedere al Serale. Poi ha insinuato che Pettineli abbia un debole nei confronti del ragazzo da un punto di vista estetico: "Sei annebbiata dall'ormone che fa perdere la lucidità".

Il dubbio di Zerbi su Anna Pettinelli e Trigno

Come si è visto nel daytime di oggi, lunedì 24 febbraio, Zerbi ha convocato in studio Trigno e la prof Pettinelli per togliersi un dubbio. Prima che il cantante arrivasse, i due professori si sono confrontati su quando stava per accadere. "Credi che io non sappia il valore dei nostri ragazzi? Non ho dubbi, assolutamente, mi stai facendo perdere tempo", ha detto Pettinelli. "Ormoni tutto bene? Secondo me ogni tanto guidano quelli, il talento dell'ormone", ha incalzato il prof Zerbi ha poi chiesto a Trigno di cantare uno dei brani nel suo kit e, dopo sentito, ha precisato: "Nessuna di queste canzoni è utile, con nessuna avrai un mio sì e ti porterà al Serale per quanto mi riguarda. Consiglio di trovarne un paio nuove".

Il prof si è poi rivolto alla collega, insinuando che nel caso del ragazzo lei metta al primo posto l'aspetto estetico e non il talento, come invece succede in altre situazioni: "Come fai a parlare di altri ragazzi andando a puntare il dito sul canto e quando parli di lui ti dimentichi di tutto perché c'è l'ormone dell'eros? È un bel ragazzo, forse ti confonde questa passione". Pettinelli ha spiegato che questo aspetto non c'entra niente: "Ha una personalità che schiaccia, tiene il palco, incanta ed è magnetico. Ha una voce che è un graffio, particolare e riconoscibile". "Non sei tu quella che ha detto ‘non riesco a staccare gli occhi di dosso da Trigno?'. Sei annebbiata dall'ormone, ti fa perdere la lucidità". "Quanto voli basso", ha concluso la prof. Poi, rivolgendosi al suo allievo, ha detto: "Ci ha dato una mano, sappiamo che queste canzoni non gli piacciono".

La reazione di Trigno tornato in Casetta

"Cosa è successo?", ha chiesto Chiara e Trigno una volta rientrato dallo studio. Il cantante ha spiegato quanto appena accaduto e si è sfogato: "Se in 5 mesi di lavoro non c'è niente che gli piaccia, la vedo difficile. Vado a casa". "Ci sono ancora delle possibilità, questa è un'opportunità in più", lo ha incoraggiato la ballerina e fidanzata. "Ho zero pezzi adesso, ne ho 9 buttati nel cesso. È dura, non volevo un'opportunità in più", ha spiegato Trigno.