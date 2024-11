video suggerito

Perché la partecipazione di TrigNo ad Amici è in discussione: non è solo per la condotta TrigNo, nome d’arte di Pietro Bagnadentro, è uno dei concorrenti più controversi di Amici 2024, dall’avvicinamento alla ballerina Chiara all’inedito Maledetta Milano, fino all’esclusione nell’ultima puntata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

TrigNo, via Account X Amici

Tra gli elementi della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che sta facendo discutere il pubblico, c'è sicuramente la presenza di TrigNo come concorrente nella categoria canto. Il cantante, classe 2002 da Asti, sta raccogliendo molte critiche non solo dal punto di vista personale, come per la condotta che lo ha ufficialmente escluso nell'ultima puntata del Pomeridiano. Infatti, se l'interesse del pubblico è finora legato a ciò che è accaduto all'interno della casetta con la ballerina Chiara Bacci e con la sua ex fidanzata Ege Senni Monaco, non gli sta andando meglio dal punto di vista musicale. È rimasto sinora ancora nelle parti basse delle classifiche di canto, con l'unica sfida vinta lo scorso 27 ottobre contro Opi. Con la sua Maledetta Milano, il primo e unico inedito presentato durante quest'edizione, è riuscito a resistere nella sfida a eliminazione, che gli avrebbe presentato un contro fin troppo salato per ciò che ha mostrato all'interno della trasmissione.

I voti di Rudy Zerbi, via X

Le infrazioni di Trigno e i voti di Rudy Zerbi

A rendere tutto più difficile, un atteggiamento che sembra aver irretito non solo Maria De Filippi, ma anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che nell'ultima valutazione delle esibizioni canore, ha dato 3 al canto e alla scrittura dell'autore astigiano. Un provvedimento duro che si scontra con l'8 in presenza scenica, che ha fatto interrogare il ragazzo sulla sua esperienza all'interno del programma di Canale 5. Rispetto agli altri concorrenti, Trigno sembra aver, finora, solo colpito durante gli scambi con gli altri ragazzi in casetta, ritagliandosi uno spazio musicale solo nel duetto con Niccolò. Discorso che poco si concilia con le ripetute infrazioni prodotte all'interno del programma: 125 minuti di ritardo alle lezioni, 313 minuti extra al telefono rispetto al consentito, e 24 soste fuori dagli studi dall'inizio di Amici fino a oggi.

Il rimprovero di Maria De Filippi e i dubbi sul futuro

Un comportamento che Maria ha tenuto ad ammonire in puntata: "C'è tanta gente che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare facendo qualcosa che magari si è trovata a fare perché deve e non perché vuole: le regole che vi diamo qui non mi sembrano assurde e nemmeno una tortura cinese. Almeno, per chi ha voglia di fare questo mestiere. Da quanti anni esiste questa scuola? 24? Magari qualcuno di voi allora non c'era, ma poi è spuntato fuori, giusto? E avete tutti guardato la trasmissione, volendo partecipare e sapendo bene quali fossero le poche regole che diamo agli allievi. Perché devo sempre ritrovarmi di fronte a filmati in cui non riuscite a rispettarle?". Un'argine di salvezza? Maledetta Milano, il suo inedito all'interno della trasmissione, è uno dei brani più ascoltati di quest'edizione finora, una nota a cui potrebbe esser dato seguito con la canzone che verrà presentata nella prossima puntata del Pomeridiano. A rendere tutto più difficile per Trigno, le ultime edizioni della trasmissione, che attraverso il percorso di alcuni concorrenti (come Wax o Ayle), tollerano sempre meno lo spettacolo fine a se stesso.