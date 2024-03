Ayle è diventato il nemico di se stesso ad Amici 23: ormai neanche Pettinelli può giustificarlo Ayle dopo l’ennesima penultima posizione con il suo inedito durante il Pomeridiano e la classifica redatta dai concorrenti già al Serale, sbotta, di nuovo: il suo accesso all’ultima fase sembra sempre più lontano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ayle, Amici 23

Mancano ancora cinque maglie dorate per il Serale 2024, e la redazione di Amici ha deciso di impacchettare l'ennesimo confronto tra i concorrenti in gara rimasti ancora senza una casacca. Questa volta, a esprimere la propria preferenza, sono stati coloro che una maglia dorata l'hanno conquistata nelle scorse settimane, un parere che però non avrebbe minimamente influenzato le dinamiche di scelta. Una sorta di classifica interna, di preferenze che, come al solito, ha visto Ayle rispondere con rabbia al risultato. L'emotività del giovane autore livornese ha preso di nuovo il sopravvento, quando ha letto il penultimo posto in classifica, subito davanti a Kia: entrambi sarebbero i due concorrenti a non dover ricevere la maglia dorata secondo i colleghi in casetta.

Ayle ai concorrenti già al Serale: "Umiliante farmi giudicare da chi è concorrente come me"

Inizialmente disposto alla conversazione con i compagni, ricordando quanto il suo addio e il suo ritorno abbiano acceso gli animi in casa, soprattutto con lo scontro con Malìa, eliminato nella settimana successiva, Ayle è poi esploso in un misto di rivalsa: "Per me è già umiliante farmi giudicare da chi è concorrente come me. Sai quanto rido quando piglio la maglia e quanto ci rimangono di mer*a? Mi dispiace essere giudicato da persone uguali a me". La reazione non sembra esser stata apprezzata, ma non ha fermato Ayle dall'ingiuria nei confronti dei colleghi, ricordando loro il sostegno di Pettinelli lungo tutto l'anno. La donna si è esposta più volte in protezione di Ayle, una su tutte, quando dopo l'addio dello scorso 11 gennaio, aveva creato un precedente, facendo rientrare il giovane cantante pochi giorni dopo aver abbandonato il talent.

I giudici e gli insegnanti sembrano aver abbandonato Ayle

Ed è proprio qui che sembrano essersi, ulteriormente, perse le tracce di Ayle all'interno della trasmissione. Perché se da una parte, la scelta storica di Anna Pettinelli può avergli infuso una certa fiducia sulla sua presenza al serale, la stessa non sembra esserci in tutti gli altri aspetti. Per esempio nel favore del pubblico, che non sembra più collegato con lui, come dopo l'uscita di Allergica alle fragole: 2,5 milioni di stream su Spotify. Il suo nuovo inedito, Il tuo nome, non ha fatto scalpore neanche tra i giudici durante l'ultima puntata del Pomeridiano, che lo hanno piazzato in penultima posizione, subito davanti a Kia, ancora ultima.

Il futuro al Serale di Ayle passa dalle mani di Lil Jolie

Adesso conquistare una maglia gialla per Ayle sembra lontano, ma non lontanissimo. Le sue possibilità di arrivo al Serale sono legate principalmente alla scelta di un'altra concorrente: Lil Jolie. Infatti, la sicurezza di Ayle sulla fiducia nei suoi confronti da parte dell'insegnante Pettinelli sembra traballare, anche a causa di una scelta da parte dell'insegnante di considerare Lil Jolie una scommessa da piazzare al Serale. Dopo i tentennamenti della scorsa domenica, gli ennesimi di Rudy Zerbi su Lil Jolie, la cantante di origini campane sembra stia spostando il suo ago verso Pettinelli, seguendo l'esempio del ballerino Nicholas, che ha conquistato il Serale grazie ad Emanuel Lo. Le ultime parole sulla possibilità di vedere Ayle al Serale potrebbe averle recitate proprio Pettinelli nell'ultima puntata del Pomeridiano, prima dell'esibizione di Lil Jolie: "Lei ha tutto il tempo che vuole per pensarci, assolutamente. La mia proposta rimane in piedi, ci tengo che Lil vada al serale".