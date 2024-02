Ayle abbandona Amici 23, poi torna a casa e chiede alla produzione di rientrare Ayle ha deciso di abbandonare Amici. “Ho bisogno di andarmene”, ha spiegato il cantante alla coach Anna Pettinelli, ribadendo che la sua posizione in classifica non c’entra nulla, ma mostrandosi piuttosto insofferente alle regole. Una volta a casa a Livorno, però, ha contattato la produzione chiedendo di tornare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ayle ha abbandonato la scuola di Amici 23. Dopo la puntata di domenica 11 febbraio, il cantante ha deciso di uscire dal talent, ribadendo che la posizione in classifica non c'entra nulla. "Ho bisogno di andarmene", ha detto alla sua coach Anna Pettinelli. Dopo essere tornato a casa a Livorno, però, ha contattato la produzione per chiedere di rientrare. La sua richiesta sarà stata accettata?

Ayle decide di abbandonare Amici

Dopo la puntata di domenica 11 febbraio, in cui è arrivato ottavo, Ayle ha chiesto di poter incontrare la sua coach per comunicarle una decisione importante: il cantante vuole abbandonare Amici perché sente non essere il posto adatto a lui, nonostante la grande opportunità che sta avendo. Ad Anna Pettinelli ha spiegato:

Sono felice, però devo andare. Faccio questa scelta a malincuore perché credo che tu mi avresti portato al Serale. So che sarebbe stata una grande opportunità, però io ho bisogno di stare bene dentro. E non è per come sono andate le classifiche, ci ho pensato tanto, sono felice di quello che ho fatto. Non mi sento di uscire come uno che ha avuto paura, ma come uno che ha preferito guardare se stesso e la sua testa. So che mi vuoi bene e capirai la mia scelta, senza rancore.

"Non mi aspettavo quello che mi stai dicendo", ha risposto Pettinelli. "Proprio per come sono andate le cose e per quello che ho visto sul palco", ha continuato. Una volta tornato in casetta, Ayle si è confrontato con i suoi compagni, spiegando che per il suo carattere e il suo modo di essere, Amici non è il posto adatto a lui, visto che ci sono diverse regole da rispettare, come l'uso dei cellulari, gli orari delle lezioni e la pulizia della casetta. "Ho bisogno di andarmene", ha detto.

Ayle torna a casa, poi chiede di rientrare nella scuola

Dopo la sua decisione, la produzione ha messo a disposizione di Ayle una macchina per farlo rientrare a Livorno, sua città. Una volta a casa, però, il cantante ha iniziato a nutrire alcuni dubbi riguardo la sua scelta, tanto che ha chiamato la produzione per chiedere di poter rientrare ad Amici. La sua richiesta sarà stata ascoltata? Per il momento non si conosce il destino del cantante, ma è probabile che verrà comunicato nei prossimi appuntamenti del daytime.