Luk3 e Alessia si baciano ad Amici, lui: "Volevo andare avanti, ma ho sbagliato. Sono stato un bambino" Nella puntata del daytime di Amici 24 oggi, giovedì 6 marzo, Luk3 è tornato tra le braccia di Alessia. Il cantante si è pentito del suo comportamento: "Sono stato un bambino, ho fatto una stron*ata", le parole alla ballerina prima di baciarla.

A cura di Gaia Martino

Luk3 sembrava essersi avvicinato a Raffaella dopo l'allontanamento da Alessia, ma nel daytime di Amici 24 in onda oggi, giovedì 6 marzo, pare sia scoccato il ritorno di fiamma. Dopo un periodo di distacco, il cantante e la ballerina si sono riavvicinati e sul letto, davanti alle telecamere, si sono scambiati un tenero bacio. Lui si è scusato per averla delusa: "Mi sono reso conto di aver fatto una stron*ata".

Luk3 allontana Raffaella e torna da Alessia ad Amici 24

Nel daytime di Amici oggi, giovedì 6 marzo, Luk3 e Alessia hanno guardato alcune immagini presenti sui social che li riguardano. Riguardando i pianti della ballerina dopo la rottura, Luk3 non è riuscito a trattenere le lacrime di dispiacere: "Mi ha fatto tornare indietro, mi ha colpito" ha dichiarato il cantante prima di abbracciare la sua ex. Il giorno dopo Luk3 ha deciso di parlare con Raffaella per chiarire la sua posizione sul loro rapporto: "Non c'è stato niente tra di noi, solo una simpatia. Io avevo una situazione a cui dare conto, avevo chiuso da poco con Alessia. Ho sbagliato, ho fatto cose da bambino. Avrei dovuto darle conto. Ho pensato che ci tengo ancora a lei". Ad Alessia ha poi confessato di voler prendersi del tempo per "superare una cosa che non ho superato", prima di abbracciarla.

Il bacio sul letto, lui: "Volevo andare avanti, ma ho fatto una stron*ata"

Due giorni dopo, come mostrato nel daytime di oggi, Luk3 e Alessia si sono riposati sul letto davanti a un film e lui l'ha stuzzicata: "Te la sei presa per una chiacchieratina". "Se sei riuscito a lasciarmi andare con così tanta facilità e ti eri già invaghito di un'altra, significa che non ti piacevo abbastanza" ha risposto lei. "No, si fanno delle stron*ate. Volevo provare ad andare avanti subito. Ma mi sono reso conto che invece di pensare a cosa avevo perso, ho provato ad andare avanti. Ed è stata una stron*ata, perché avevo bisogno di tempo per pensare a me e a cosa fare. Ho sbagliato, però quanti dopo che si lasciano fanno ca**ate e poi si rendono conto di essere stati stupidi?" ha spiegato il cantante. Faccia a faccia, poi, si sono lasciati andare ad un lungo bacio passionale.