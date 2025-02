video suggerito

Ad Amici Luke vicino a Raffaella dopo la rottura con Alessia, la ballerina in lacrime: "Mi sento presa in giro"

A cura di Elisabetta Murina

L'entrata di Raffaella ad Amici 24 ha creato della tensione tra Luke e Alessia. Dopo la fine della relazione con quest'ultima, il cantante sta passando sempre più tempo con la nuova arrivata, con atteggiamenti che hanno piuttosto infastidito la ballerina. I tre hanno poi avuto un confronto faccia a faccia, in cui Alessia è scoppiata a piangere.

La vicinanza tra Luke e Raffaella

Dopo aver interrotto il rapporto con Alessia, Luke ha iniziato ad avvicinarsi a Raffaella, entrata nella scuola solo da qualche settimana. Il cantante passa sempre più tempo con la ballerina in Casetta, tra atteggiamenti complici e momenti di conoscenza. "Non mi era mai capitata una cosa così", ha spiegato all'amico Jacopo Sol a proposito di quello che sente. "In realtà sto conoscendo una persona, è brutto che sembra che io superi la cosa così velocemente", ha poi spiegato a proposito di come potrebbe reagire la ex Alessia, da cui in qualche modo sta cercando di nascondersi. Tra loro negli scorsi mesi era nato un rapporto speciale, arrivato al capolinea proprio di recente.

La reazione di Alessia

Alessia ha notato la vicinanza tra Luke e Raffaella, dal tempo passato insieme ad alcuni gesti sul divano, come la mano di lui sulla sua gamba ad accarezzarlo. "Prima di ricevere un trattamento del genere ci sono voluti mesi", si è sfogata la ballerina. Poi ha parlato con entrambi, alla presenza anche degli altri allievi. In lacrime, a Raffaella ha detto: "Non ce l'avevo con te, ma prima mi hai detto che uno come lui non ti sarebbe interessato, poi il giorno dopo ti sei rimangiata tutto. Vi commentate da soli, vi manca il naso rosso. Mi dispiace solo di aver dato importanza a una persona così piccola". La ballerina poi ha continuato: "Forse è stato meglio così. Domani lui esce, vede una che gli piace di più e fa lo stesso conte. Il sentimento per me non passa da oggi a domani, mi sento presa in giro". Luke ha mantenuto il silenzio.