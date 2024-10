video suggerito

Chi è Luk3, cantante di Amici 2024: la carriera da speaker radiofonico e il successo di Tutta Rosa Luk3, nome d'arte del 17enne originario di Marcianise Luca Pasquariello, è un nuovo concorrente nella categoria canto di Amici 2024, nella squadra di Rudy Zerbi. Andiamo a scoprire chi è.

A cura di Vincenzo Nasto

Luk3, via X

Luk3, nome d'arte del giovane Luca Pasquariello è uno dei nuovi concorrenti nella categoria canto di Amici 2024. Ha scelto di gareggiare con l'insegnante Rudy Zerbi. Il cantante, appena 17enne, è nato il 3 marzo 2007 a Caserta ed è diventato uno dei creator italiani più seguiti su TikTok, con oltre 500mila follower. Nel frattempo, dopo aver fatto parte della HouseGram, ha cominciato a collaborare come speaker telefonico su RDS Next, la realtà radiofonica nata nel 2019. Ha pubblicato la sua prima canzone su Spotify nel 2022: si tratta di Dai Miei Occhi, in collaborazione con il producer Walido. Negli ultimi 3 anni, sono nove i singoli pubblicati sulla piattaforma: la canzone di maggior seguito su Spotify è Tutta Rosa (con la vecchia conoscenza di Amici Ascanio) con oltre un milione di streaming sulla piattaforma. Ma chi è Luk3 di Amici 2024?

Chi è Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello

Originario di Marcianise, in provincia di Caserta, Luk3, nome d'arte di Luca Pascariello, è nato il 3 marzo 2007. Uno dei più giovani concorrenti di quest'edizione di Amici ha però già un buon curriculum alle spalle: infatti, anche grazie alla sua abilità da creator, ha fatto parte del collettivo HouseGram. Una grande visibilità che Luk3 ha saputo sfruttare sia nell'esposizione del proprio personaggio sui social, ma anche attraverso la possibilità datagli da Radio RDS Next, dedicata alle generazioni Millenial e Z di RDS, come speaker radiofonico. Non si conosce ancora nulla della sua vita sentimentale, mentre sui suoi profili Instagram e TikTok, mostra anche alcune cover fatte con chitarra.

Le canzoni di Luk3 e il lavoro in radio

Tra i motivi per cui Luk3 sembra uno dei concorrenti più adatti alla trasversalità narrativa di Amici, dalla musica allo show, c'è uno storico tra content creator, anche membro del collettivo Housegram, ma soprattutto la sua abilità da speaker radiofonico. Ancora giovanissimo infatti, Luk3 è già una delle voci di Radio RDS Next che si rivolge a un pubblico Millenial e Z. Parallelamente alla sua carriera radiofonica, nel 2022 ha pubblicato il suo primo singolo, prodotto da Walido: si tratta di Dai Miei Occhi. Nove brani pubblicati in 2 anni, tra cui Alice, Chiamerà mio figlio con il nome tuo, Sara, Opera e Fotoricordo. Anche se la canzone più famosa, l'ultimo che ha avuto anche un grande respiro su TikTok, è Tutto Rosa con oltre un milione di streaming su Spotify. Durante le sue prime apparizioni nel programma di Maria De Filippi ha svelato il suo primo inedito Parigi in motorino.