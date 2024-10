This is me, speciale Amici – Verissimo: anticipazioni prima puntata con Silvia Toffanin, ex allievi e ospiti

video suggerito

La prima puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo andrà in onda sabato 23 novembre ma è stata registrata in queste ore. Grazie alle anticipazioni trapelate è possibile conoscere gli ospiti e i talent protagonisti del primo appuntamento condotto da Silvia Toffanin. Maria De Filippi, infatti, sarebbe intervenuta solo per un saluto. L'intento del programma è quello di celebrare il successo degli ex allievi della scuola di Amici che sono riusciti a farsi largo nel mondo dello spettacolo. Tra i protagonisti della prima puntata: Emma Marrone, Elena D'Amario, Irama e Petit. Tra gli ospiti che si esibiranno con gli artisti anche Fred De Palma, Baby Gang e Fabri Fibra.

I protagonisti della prima puntata di This is me: da Emma a Elena D'Amario

La prima puntata di This is me andrà in onda sabato 23 novembre, ma la prima parte della registrazione è avvenuta lunedì 21 ottobre, la seconda parte martedì 22 ottobre. Secondo quanto anticipa DavideMaggio.it gli ex allievi di Amici protagonisti del primo appuntamento saranno:

Emma, cantante di Amici 9;

Elena D’Amario, ballerina di Amici 9;

Diana Del Bufalo, cantante di Amici 10;

Giuseppe Giofrè, ballerino di Amici 11;

Stash, cantante con i The Kolors di Amici 14;

Irama, cantante di Amici 17;

Serena Carella, ballerina di Amici 21;

Isobel Kinnear, ballerina di Amici 22;

Mida, cantante di Amici 23;

Petit, cantante di Amici 23;

Marisol Castellanos, ballerina di Amici 23.

Gli ospiti della prima puntata dello Speciale Amici – Verissimo

Vediamo ora tutti gli ospiti della prima puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo. Secondo quanto anticipa DavideMaggio.it questi sono i duetti a cui gli spettatori assisteranno:

Baby Gang canterà con Emma;

Fabri Fibra canterà con Emma;

Raf canterà con Stash;

Ermal Meta canterà con Irama;

Villabanks canterà con Mida;

Ava canterà con Mida;

Fred De Palma canterà con Petit;

SLF canterà con Petit.

Anticipazioni prima puntata in onda il 23 novembre

Le anticipazioni della prima puntata di This is me sono state diffuse da SuperGuidaTv. Secondo i dettagli riportati, Maria De Filippi sarebbe intervenuta solo per un saluto, poi avrebbe lasciato il timone a Silvia Toffanin. La puntata si è articolata tra interviste in cui i cantanti e i ballerini si sono raccontati, ma anche esibizioni, vecchi video che hanno ricordato i momenti salienti del percorso degli ex allievi nel talent di Maria De Filippi, sfide e giochi. Secondo quanto riportano le anticipazioni, i cantanti hanno eseguito dei medley dei loro successi e hanno duettato con gli ospiti precedentemente indicati. Le ballerine Serena Carella, Isobel Kinnear e Marisol Castellanos hanno accompagnato le esibizioni unendosi ai professionisti nelle coreografie. Quanto ai giochi, uno di quelli a cui assisteremo durante la prima puntata si preannuncia particolarmente divertente. I talent si sono sfidati a coppie. Silvia Toffanin ha raccontato un aneddoto riguardante uno dei due e l'altro doveva indovinare se il fatto raccontato fosse vero o falso. In caso di errore riceveva un bicchiere di acqua in faccia. Petit si sarebbe dimostrato particolarmente abile in questo gioco, uscendone perfettamente asciutto.