Anteprima This is me, Speciale Amici – Verissimo: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata

Fanpage.it svela in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo, lo speciale in onda prossimamente su Canale5 con la conduzione di Silvia Toffanin. Sul palco, oltre agli ex allievi del talent show, anche ospiti del calibro di Tedua, Fiorella Mannoia e Gigi D'Alessio. Il cast è curato da Friends & Partners.

A cura di Stefania Rocco

Fanpage.it svela in anteprima tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo con la conduzione di Silvia Toffanin e la direzione artistica di Stéphane Jarny. Lo speciale, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi (la conduttrice di Amici è ampiamente coinvolta nella produzione del progetto) andrà in onda prossimamente su Canale5, probabilmente nella prima serata del mercoledì. Sono tre le puntate previste. La prima è già stata registrata lunedì 21 ottobre (qui le anticipazioni). Fanpage.it è in grado di svelare in anteprima quali saranno, invece, gli ospiti e gli ex allievi che si esibiranno sul palco dello spettacolare show in occasione della seconda puntata.

Le 3 puntate di This is me, Speciale Amici – Verissimo in onda su Canale5

Lo speciale che sancisce la collaborazione tra Amici e Verissimo ha rappresentato una delle novità principali presentate nel corso della conferenza stampa che ha svelato i palinsesti Mediaset 2024/2025. This is me, speciale Amici – Verissimo celebra le carriere di alcuni tra gli artisti più rappresentativi del celebre talent show condotto da Maria De Filippi, nomi che occupano da anni le vette delle classifiche musicali come Annalisa, Elodie, Emma, Irama e diversi altri nel canto, oltre che ex allievi diventati noti in ambito internazionale nella danza come Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, Ambeta Toromani e diversi altri.

Tutte le esibizioni della seconda puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo

A salire sul palco della seconda puntata di This is me, Speciale Amici – Verissimo (non ancora registrata) saranno:

Annalisa che si esibirà con Tedua e in un medley delle sue canzoni di maggior successo

che si esibirà con e in un medley delle sue canzoni di maggior successo Ambeta Toromani

Alessandra Amoroso , sul palco con Fiorella Mannoia

, sul palco con Andreas Muller che ballerà insieme alla compagna, la coreografa ed ex insegnante di Amici Veronica Peparini

che ballerà insieme alla compagna, la coreografa ed ex insegnante di Amici Gaia che si esibirà con Big Mama

che si esibirà con Giordana , sul palco insieme a Ornella Vanoni

, sul palco insieme a Giulia Stabile , ballerina professionista tra i volti principali di Amici nonché conduttrice di Tu sì que vales

, ballerina professionista tra i volti principali di Amici nonché conduttrice di Tu sì que vales Holden

Sara che si esibirà con Il Volo

che si esibirà con LDA che canterà insieme al padre Gigi D’Alessio

che canterà insieme al padre Vincenzo Di Primo

Vincenzo Durevole

Le esibizioni saranno inframmezzate dalla riproposizione delle sigle storiche di Amici, riportate in scena da Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Firma la regia Andrea Vicario. Il cast, invece, è curato dalla società Friends & Partners.