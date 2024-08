video suggerito

Maria De Filippi e la coppia con Silvia Toffanin: "L'ha scelta come sua erede"

L'incontro in prima serata tra Maria De Filippi e Silvia Toffanin sarà uno dei momenti cardine della prossima stagione di Mediaset. Annunciata in occasione dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio, la versione speciale di Amici che celebrerà i talenti lanciati dal programma di De Filippi e unirà le due conduttrici per tre prime serate in autunno potrebbe inaugurare un nuovo ciclo, con le conduttrici in tandem e un nuovo spazio di racconto.

Un programma per De Filippi e Toffanin

Una soluzione che, stando a quanto si legge in queste ore sul settimanale Mio, sarebbe figlia di una proposta che la stessa De Filippi avrebbe fatto a Tofanin: "Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin". Secondo il settimanale "Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi".

Con questa proposta De Filippi dimostrerebbe di avere individuato un profilo a lei simile, che in futuro possa anche rappresentare un'alternativa al suo volto, se non la candidata per un passaggio di consegne. Scrive il settimanale: "Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva".

Maria De Filippi e il suo futuro

Insomma, se è vero che la presenza di Maria De Filippi in suoi programmi storici come C'è posta per te e lo stesso Amici appare assolutamente imprescindibile, non si esclude che in futuro la conduttrice possa lasciare spazio ad altri volti, conservando la gestione dell'importante patrimonio produttivo che in questo momento la sua Fascino rappresenta per Mediaset, una fucina da cui nascono i titoli di maggiore successo dell'azienda.

