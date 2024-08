video suggerito

"Tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin, rapporti freddi", le indiscrezioni dopo le decisioni di Pier Silvio Berlusconi Il rapporto d'amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin pare si sia notevolmente raffreddato, questo è quanto riportato su Oggi. La conduttrice, dopo Battiti Live, non avrebbe altri programmi in Mediaset per la prossima stagione tv, stando alle decisioni che Pier Silvio Berlusconi ha condiviso con la stampa nella serata palinsesti 2024/2025.

A cura di Ilaria Costabile

L'amicizia, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è qualcosa di davvero difficile da far durare nel tempo, gli equilibri sono delicati e devono essere incastrati con le esigenze, non solo lavorative. Sembrerebbe che un legame, di quelli storici, si sia piuttosto incrinato, sarebbe quello di Ilary Blasi e Silvia Toffanin, stando a quanto scrive su Oggi Alberto Dandolo.

L'amicizia in freddo con Silvia Toffanin

Nonostante Ilary Blasi sia felicemente in vacanza in Grecia, insieme al compagno Bastian Muller, come documentato dalle sue foto pubblicate sui social, si parla di lei in relazione ai suoi prossimi impegni professionali che, però, al momento sembra siano molto lontani. Al momento il noto volto Mediaset si rilassa dopo aver concluso la stagione di Battiti Live, lo show di Canale 5 dedicato alla musica, si concede qualche cena in ristoranti lussuosi, bagni in vasche idromassaggio e brindisi al tramonto, ma la sua estate potrebbe essere più lunga del previsto.

Secondo quanto riportato da Dandolo su Oggi, pare siano freddi i rapporti con l'amica Silvia Toffanin. Le due hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo insieme, come letterine di Passaparola, e da quel momento hanno camminato di pari passo verso le rispettive strade lastricate dal successo. Il trafiletto sul rapporto presumibilmente incrinato è legato al recente bilancio in Mediaset (condiviso con la stampa nella serata palinsesti 2024/2025) e alle scelte di Pier Silvio Berlusconi, che non ha puntato su di lei per i prossimi programmi tv. Pensare che, proprio a Silvia Toffanin, Ilary Blasi aveva affidato le sue confessioni post rottura con Francesco Totti. Intanto, la conduttrice di Verissimo, sarà al timone di tre eventi speciali con Maria De Filippi, rafforzando al sua presenza in tv.

Ilary Blasi non ha programmi in Mediaset

Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, è chiaro che Piersilvio Berlusconi abbia volutamente deciso di non includere Ilary Blasi nella schiera di volti che saranno protagonisti nella prossima stagione televisiva del gruppo. Nuovi progetti, come La Talpa, e quindi anche nuovi volti, visto che la conduzione è stata affidata a Diletta Leotta. Inoltre nemmeno L'Isola dei Famosi, seppur confermata, non vedrebbe la conduttrice in prima linea.