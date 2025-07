Berlusconi: “The Couple e La Talpa i programmi più brutti mai visti in TV”, la reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta

Pier Silvio Berlusconi non manca di certo di autocritica. Quando si tratta di rimarcare qualcosa che è andato storto nella sua azienda, lo fa in modo estremamente schietto. Non sorprende, dunque, che le sue parole sui flop dei reality The Couple e La Talpa abbiano fatto molto rumore. La (non) reazione di Diletta Leotta e Ilary Blasi.

La reazione di Ilary Blasi e Diletta Leotta alla stoccata di Berlusconi

AdnKronos ha contattato l'entourage di Ilary Blasi e di Diletta Leotta per avere un commento sulla parole impietose che Pier Silvio Berlusconi ha riservato ai loro programmi The Couple e La talpa. Ricordiamo che entrambi i reality sono stati sospesi in anticipo e nel caso della trasmissione di Ilary Blasi, non è stato assegnato il montepremi di 1 milione di euro. La cifra è stata devoluta in beneficenza. A quanto pare, però, nessuna delle due conduttrici avrebbe ritenuto opportuno difendere il proprio lavoro:

Le due conduttrici hanno fatto sapere, attraverso i loro entourage di non essere intenzionate a commentare. Si trincerano dietro a un "No comment" di fronte alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Mediaset.

Cosa ha detto Pier Silvio Berlusconi su The Couple e La Talpa

Pier Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, non ha usato mezzi termini per definire il flop dei reality The Couple e La Talpa: "Sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto in televisione. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia. Abbiamo sbagliato. Non dobbiamo più cadere in errori di questo tipo". Dopo avere ribadito di non averli apprezzati, si è concentrato su The Couple e ha chiarito di non ritenere la conduttrice responsabile dell'esito disastroso del reality: "Non è colpa di Ilary Blasi, ma del gruppo di autori". Insomma, la colpa è di chi non ha saputo scrivere adeguatamente il programma, perché il pubblico si fidelizzasse.