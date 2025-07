Jasmine Carrisi si candida per il Grande Fratello, ma c’è un ostacolo: “Papà Al Bano farebbe fatica ad accettarlo”

Dopo il flop di The Couple, Jasmine Carrisi non esclude la possibilità di partecipare a un altro reality: il Grande Fratello. Suo padre, però, non sarebbe particolarmente contento.

Jasmine Carrisi, nei mesi scorsi, ha partecipato al reality di Canale5 The Couple. Il programma condotto da Ilary Blasi si è rivelato un flop e ha chiuso con largo anticipo, senza che fosse assegnato il montepremi da 1 milione di euro. Nonostante quell'esperienza fallimentare, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non esclude la possibilità di partecipare a un altro reality in futuro. Ma c'è un ostacolo.

Jasmine Carrisi e l'ipotesi del Grande Fratello

In un'intervista rilasciata al settimanale Mio, Jasmine Carrisi ha dichiarato di avere accettato di partecipare al programma The Couple per "uscire dalla mia comfort zone". Ha anticipato che non direbbe di no al Grande Fratello, ma ci sarebbe un ostacolo. Suo padre, Al Bano, non sarebbe contento di vederla nella casa più spiata d'Italia: "Non escludo il Grande Fratello, anche se papà lo accetterebbe con fatica". Nel 2021, Al Bano svelò in un'intervista a Novella 2000 che la figlia era stata contattata dal reality e disse che non avrebbe mai contrastato una sua scelta professionale:

A Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me. Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori.

Il flop di The Couple e la reazione di Pier Silvio Berlusconi

L'esperimento di The Couple è stato un flop. Ilary Blasi ha voluto sperimentare con un programma che prevedeva che i concorrenti partecipassero in coppia e vivessero nella casa, che fino a una manciata di giorni prima era abitata dai concorrenti del Grande Fratello. La posta in gioco: 1 milione di euro. Sin da subito, però, la trasmissione non è riuscita a catturare l'interesse del pubblico. Gli ascolti sono stati impietosi e Mediaset ha deciso di chiudere il programma con largo anticipo. I concorrenti, a telecamere spente, sono stati invitati a lasciare la casa e il montepremi è stato devoluto in beneficenza. Pier Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026 non ha nascosto la sua delusione per il programma condotto da Ilary Blasi: