Amici 24, anticipazioni della puntata del 20 ottobre: l'esito della sfida di Senza Cri e gli ospiti Le anticipazioni della puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 20 ottobre fornite da Superguidatv. Gli esiti delle sfide e gli ospiti in studio: attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Oggi, giovedì 17 ottobre, è stata registrata la puntata di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda domenica 20 ottobre, dalle ore 14 su Canale5. Stando alle anticipazioni fornite da Superguidatv, nessun allievo è stato eliminato. Ecco l'esito delle sfide e gli ospiti che Maria De Filippi accoglierà in studio: attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici del 20 ottobre

Nella puntata di Amici 24 registrata oggi, che andrà in onda domenica 20 ottobre dalle 14 su Canale5, nessun allievo sarebbe stato eliminato. Per i concorrenti, però, è arrivata una novità: Superguidatv rivela che in studio è stato deciso che, se un professione ritiene che un allievo non merita il banco, può segnalarlo e mettere a rischio il suo percorso nel talent. La regola è stata decisa dopo che l'insegnante Deborah ha espresso il suo malcontento per Sienna: la ballerina ha danzato scatenando una discussione in studio, ma Emanuel Lo le ha permesso di proseguire la sua avventura con la maglia del programma.

Diego, dopo aver cantato al centro dello studio, ha ricevuto i complimenti e avrebbe conquistato il primo posto in classifica. TrigNO, invece, sarebbe arrivato ultimo. Daniele si sarebbe classificato primo nella gara di ballo, Rebecca ultima. Senza Cri e Teodora, in sfida, si sono salvate. A finire in sfida – che andrà in scena nella prossima settimana – TrigNO e Rebecca.

Gli ospiti della puntata: cantanti e giudici

Stando alle anticipazioni, Arisa sarà in studio per cantare il brano colonna sonora del film Il ragazzo con i pantaloni rosa, al cinema dal 7 novembre. Tra gli ospiti chiamati a giudicare le esibizioni degli allievi in sfida, Arisa per il canto e Rossella Brescia per il ballo. Per giudicare la sfida di Senza Cri, Federica Abbate. Tra gli ospiti anche Diana Del Bufalo, in studio per sponsorizzare il suo tour nei teatri.