video suggerito

Anticipazioni Amici 24, seconda puntata del 6 ottobre: un allievo lascia la scuola, le prime classifiche Domencia 6 ottobre andrà in onda la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2024. Secondo le anticipazioni, diffuse da Superguida Tv e Amici News, un concorrente ha lasciato definitivamente la scuola, a solo una settimana dall’inzio. Ecco cosa succederà. Attenzione: spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 6 ottobre va in onda la seconda puntata di Amici 2024/2025. Stando alle anticipazioni della registrazione, diffuse da Superguida Tv e dalla pagina Amici News, un allievo ha già lasciato la scuola in seguito ad alcune difficoltà affrontate durante la settimana. In studio alcuni ospiti musicali, come Petit e Gigi D'Alessio. Ecco cosa succederà nel secondo appuntamento di Amici 2024/25. Attenzione: Spoiler.

Le anticipazioni della seconda puntata del 6 ottobre di Amici 24

Nella seconda puntata del pomeridiano di Amici 204, i 16 allievi avranno modo di esibirsi per la prima volta e, al termine di tutte le performance, verranno stilate le consuete classifiche di canto e di ballo. Ci sarà anche una gara di inediti, a cui prenderanno parte Ilan, TrigNO con Maledetta Milano e Senza Cri. Il risultato verrà decretato dal pubblico. In più, il ballerino Gabriele sarà assente in studio durante la puntata. Il ragazzo, nel corso della settimana, ha mostrato alcune difficoltà dopo aver ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano. Si è anche fatto male a un piede e questo infortunio l'ha portato a saltare alcune lezioni. Il ballerino ha lasciato definitivamente la scuola.

Gli ospiti in studio nella prima puntata di Amici 2024

Stando alle anticipazioni, anche durante la seconda puntata di Amici 2024 ci saranno alcuni ospiti musicali. Si tratta di Petit, ex allievo della scorsa edizione, che riceverà da Maria De Filippi il disco di platino per il brano Mammamì. Giudici delle sfide, rispettivamente di canto e di ballo, saranno invece Gigi D'Alessio e l'etoile Eleonora Abbagnato.