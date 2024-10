video suggerito

Ad Amici Gabriele si fa male a un piede e salta le lezioni, la prof Lettieri lo convoca: cosa è successo Ad Amici 24 il ballerino Gabriele si è fatto male a un piede, così ha deciso di saltare alcune lezioni. La sua prof Deborah Lettieri lo ha subito convocato: “Non è un atteggiamento giusto, vieni anche con le stampelle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Primi momenti di difficoltà per Gabriele ad Amici 24. Dopo aver ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano, il ballerino si è fatto male a un piede, ha saltato alcune lezioni e crede di non riuscire a portare a termine quanto gli è stato assegnato. La sua insegnante, Deborah Lettieri, l'ha subito convocato per capire cosa è successo.

Le difficoltà di Gabriele

Come si è visto nel daytime di oggi, 3 ottobre, Gabriele si trova in difficoltà per via del compito della maestra Celentano e crede di non farcela. Ballando scalzo, il ragazzo si è anche fatto male a un piede e per questo motivo ha mandato una giustificazione, spiegando di non poter partecipare alle lezioni del pomeriggio. Non solo: si è dimenticato di averne una al mattino con la coreografa Federica e si è presentato in ritardo. "Non l'ho proprio vista, non c'era nel planning, per quello non sono venuto", ha spiegato il ragazzo.

Deborah Lettieri convoca Gabriele

Dopo essere venuta a conoscenza del comportamento del suo allievo, la maestra Lettieri ha deciso di convocarlo in sala. "Non ci siamo proprio. Mi dicono che sei arrivato in ritardo alle lezioni, poi vieni qua e mi dici che stai bene, spiegati, sono un filo arrabbiata", ha detto l'insegnante. Gabriele si è più volte scusato e ha provato a spiegarsi: "Mi si è aperto un piede, non riesco a starci sopra con il peso. Non ho letto bene l'orario". Ma per Deborah Lettieri non c'è giustificazione che tenga e si augura che quanto accaduto sia occasionale:

Non è un atteggiamento giusto, vieni in sala anche con le stampelle. Lavori tutto il resto, ti faccio l'elenco delle cose che puoi fare, non importa che hai male a un piede, ci si fa male ogni giorno. Il banco ad Amici è il tuo punto di inizio, la maglia devi meritarla ogni giorno, altrimenti faccio presto a togliertela. Per oggi è andata così, ma non succeda più.