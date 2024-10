video suggerito

Ad Amici Gabriele si sente già preso di mira dalla maestra Celentano, Sienna: “Sarai il nuovo Nicholas” Ad Amici 24 Gabriele ha ricevuto un compito dalla maestra Alessandra Celentano e, pur essendo pronto a mettersi alla prova, ha paura di essere già stato preso di mira. “Sarai il Nicholas di quest’anno”, ha commentato Sienna. Il riferimento è a Nicholas Borgognoni, ballerino della scorsa edizione, preso di mira dalla maestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Amici 2024 è già arrivato il momento dei compiti. Dopo i primi giorni in Casetta, la maestra Alessandra Celentano ha deciso di assegnarne uno a Gabriele, allievo di Deborah Lettieri. Il ragazzo si è subito sentito preso di mira, pur avendo giudicato fattibile la coreografia in questione. Parlandone con la coinquilina Sienna, la ragazza fatto un commento che ha fatto il giro dei social.

La reazione di Gabriele al compito di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, già dalla prima settimana, ha deciso di mettere alla prova il ballerino Gabriele. Il ragazzo non si aspettava una lettera dalla maestra e, una volta vista la coreografia che lo attende, ha commentato: "Sembra fattibile, me lo aspettavo. C'è qualcosina, ma molto lieve". Tuttavia, il ragazzo sente già i riflettori puntati addosso e chiacchierando con Alessio ha detto: "Mi sento preso di mira già dalla prima puntata. Non voglio essere sminuito".

Il commento di Sienna: "Sarai il Nicholas di quest'anno"

Dopo aver ricevuto la lettera dalla maestra, Gabriele ne ha parlato in casetta con Sienna, che ha voluto leggere la lettera ricevuta dal ragazzo. La ballerina ha commentato: "Sarai il Nicholas di quest'anno". Il riferimento è al ballerino della scorsa edizione Nicholas Borgognoni, seguito dal prof Raimondo Todaro e spesso preso di mira da Alessandra Celentano, sia nella fase del pomeridiano che durante il serale. "Scarso e rigido, non è stata una bella esibizione", è stato solo uno dei tanti commenti della maestra all'esibizione del ragazzo che, più volte, è scoppiato a piangere sentendosi sminuito. Nel loro complicato rapporto era intervenuta anche la mamma del ballerino, che aveva lanciato un appello alla Celentano dicendole di smetterla di umiliare suo figlio.