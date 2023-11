Amici, Nicholas si scontra con la maestra Celentano e scoppia a piangere: “Sminuisce ogni mia cosa” Ad Amici 23 Nicholas ha svolto un compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano, senza soddisfare le sue aspettative. L’insegnante crede che l’allievo non abbia il potenziale giusto e che gli sia stata assegnata erroneamente una borsa di studio. Il ballerino è scoppia a piangere: “Ogni cosa che faccio viene sminuita da lei”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 23, Nicholas ha vissuto un momento di crisi. Dopo essere arrivato ultimo in classifica nella puntata del 12 novembre, il ballerino viene convocato in studio per un compito assegnatogli dalla maestra Alessandra Celentano. Compito che ha dato origine a un acceso scontro con la professoressa, che ha coinvolto anche il suo coach Raimondo Todaro.

Il compito di Alessandra Celentano per Nicholas

Poco dopo la puntata di domenica 12 novembre, come si è visto nel daytime di oggi (14 novembre), Nicholas è stato chiamato in studio per svolgere un compito che la maestra Celentano gli aveva assegnato nelle scorse settimane. L'insegnante vuole mettere alla prova il ballerino per capire quale sia lo stile più adatto a lui. "Non ho visto niente nella seconda parte, sto cercando di capire se vedo una predisposizione in te", ha commentato dopo l'esibizione. A quel punto, è lo stesso Nicholas a prendere parola:

Il provare a mettermi nelle condizioni di trovare il mio stile, secondo me, è dandomi dei compiti opportuni. Penso che lei quando mi dà un compito, non ha proprio l'idea che io possa superarlo. Se vuole fare capire al maestro Raimondo Todaro che non devo stare qua dentro, ci sono mille altri modi per farlo e non è quello di portare su questo palco un livello altissimo .

"Ti ho dato tutte delle coreografie facili tecnicamente", ha ribattuto Celentano. È intervenuto anche il coach del ballerino, Raimondo Todaro: "Questa è una coreografia di latino semplice per un latinista, non per uno che non l'ha mai fatto". "Non sono compiti difficili", ha ribattuto ancora lei. "Non mi sono mai lamentato, mi rendo conto del mio livello, mi dispiace che non si capisca quello che venga detto e si creino delle polemiche", ha risposto Nicholas.

Lo scontro sulla borsa di studio assegnata a Nicholas

La discussione si è poi spostata sull'argomento borsa di studio, che di recente alcuni professionisti esterni alla scuola hanno deciso di assegnare a Nicholas. "Diciamo come stanno le cose, gli hanno dato la borsa di studio perché hanno visto una attitudine al lavoro, perché ha bisogno di studiare", ha commentato la maestra Celentano a riguardo. "Ogni cosa che faccio viene sminuita da lei", ha ribattuto il ballerino. E ha poi aggiunto, scoppiando a piangere: "Non può entrare nei miei traguardi, se mi deve rovinare anche questa cosa positiva…". A concludere la discussione ci ha pensato poi Raimondo Todaro, che ha parlato direttamente con il suo allievo, rassicurandolo e ridandogli la maglia:

Sono contento di quello che stai facendo. La differenza la vedo, stai crescendo, vedo del potenziale, su alcune cose bisogna lavorare. Ascolta da una parte, filtra, però devi avere l'intelligenza di capire che certe cose non cambieranno mai. Prendi la maglia Nicholas.

Lo sfogo di Nicholas dopo il compito

Dopo il compito, Nicholas è tornato in casetta e si è chiuso in bagno a piangere, senza voler parlare con nessuni. Gli altri ballerini allora si sono seduti ad aspettarlo fuori dalla porta. Una volta uscito, è tornato in stanza con gli occhi ancora lucidi e ha raccontato, sommariamente, quanto accaduto poco prima in studio: "La Celentano continua a dire che non devo fare questo, che non sono portato, che la borsa di studio hanno sbagliato a darmela. Non ce la faccio più… non voglio stare qua a piangermi addosso".