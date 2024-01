Amici 23, la maestra Celentano critica Nicholas: “Scarso e rigido, non è stata una bella esibizione” Nella puntata del 21 gennaio di Amici 23, Nicholas ha ballato con Isobel una coreografia hip hop. La maestra Celentano ha attaccato il ballerino per la sua tecnica, non ritenendola sufficiente: “Si vede quanto sia legnoso, scarso e rigido vicino a Isobel. Non è una bella esibizione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del 21 gennaio di Amici, Nicholas ha ballato con la professionista Isobel una coreografia hip hop. La maestra Celentano ha attaccato il ballerino per la sua tecnica, non ritenendola sufficiente. Diversa la posizione del maestro dell'allievo Raimondo Todaro, che l'ha invece invitata a ragionare sull'intero percorso dell'allievo.

Nicholas si esibisce con Isobel in una coreografia hip hop

Per la sfida a eliminazione della puntata del 21 gennaio, Nicholas si è esibito in una coreografia hip hop con Isobel, ballerina professionista e allieva della scorsa edizione. La sua performance però non ha soddisfatto tutto la commissione. Il giudice esterno Thomas Signorelli ha spiegato: "Ho già lavorato con Nicholas fuori e so quanto sia uno che ama lavorare duro. Qua però mi è mancato qualcosa a livello di energia, anche i movimenti non erano ben fluidi".

Le critiche di Alessandra Celentano a Nicholas: "Scarso"

Maria De Filippi ha poi rivelato al ballerino il voto che la maestra Celentano gli ha dato alle prove: "Ti ha dato 3". La coach è allora intervenuta, scherzando sul fatto che oggi è la "sorella" per via dei capelli colorati di blu: "La sorella che è un pò più rigida darebbe due effettivamente. Sono d'accordo con il nostro giudice. Si vede quanto sia legnoso, scarso e rigido vicino a Isobel". Todaro è intervenuto a difesa del suo allievo: "È qualcosa di fuori dal suo stile, a settembre non ci sarebbe nemmeno riuscito. Ci siamo voluti buttare, va visto alla sua maniera". "Quando uno vede, non può che dire che non è una bella esibizione", ha ribattuto Celentano. "Sono tranquillo", ha detto Nicholas riguardo alle critiche che gli sono state mosse, sicuro di essersi applicato al massimo per questa nuova sfida in uno stile che non gli appartiene, l'hip hop.