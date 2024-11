Silvia Toffanin compie 45 anni: la cena intima con Piersilvio Berlusconi e i loro figli

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Compleanno in famiglia per Silvia Toffanin. La conduttrice di Canale 5 si è concessa una serata a Portofino insieme a suo marito, Piersilvio Berlusconi, e i loro figli. Una cena in tranquillità, come testimoniano le foto pubblicate sul settimanale Chi, dove sembra si sia di fronte ad un quadretto familiare come tanti, sebbene si parli di una delle coppie più note d'Italia.

I festeggiamenti in famiglia di Silvia Toffanin

Baci, carezze e risate per festeggiare i 45 anni di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo e suo marito Piersilvio non sono mai stati così affiatati e felici di trascorrere del tempo insieme in un giorno speciale. Nonostante i rispettivi impegni lavorativi, il patron di Mediaset e sua moglie sono riusciti a ritagliarsi una serata all'insegna della spensieratezza, lontano dai corridoi milanesi del Biscione, dove quotidianamente lavorano per confezionare programmi che piacciano al pubblico dell'emittente. Con loro non potevano mancare Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, i suoi "cuccioli", come Toffanin è solita chiamarli anche in trasmissione. Un amore che dura da ben 23 anni e che sembra essersi rafforzato in termini di complicità, condivisione e voglia di essere l'uno la spalla dell'altra in ogni momento. Nessun invito sfarzoso, quindi, solo una cena in un golfo ligure, tra i preferiti della coppia, per godersi l'ultimo fine settimana di ottobre.

Intanto la conduttrice, già regina nella fascia pomeridiana con Verissimo, che colleziona ascolti record nel weekend, si prepara alla conduzione dello speciale realizzato insieme alla Fascino di Maria De Filippi, This is Me, per celebrare i grandi nomi della musica e non solo, che sono nati con la partecipazione ad Amici. Una serata all'insegna dei ricordi e del talento, per celebrare più di vent'anni di messa in onda di uno dei programmi che ha fatto la storia della televisione.