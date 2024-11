This is me, così Silvia Toffanin ha dimostrato di essere l’erede di Maria De Filippi in Mediaset

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo show che conta in Mediaset ha da tempo una sola maestra, la cui cattedra è salda da anni. Parliamo di Maria De Filippi, ovviamente. Il tempo, però, passa per tutti, e ogni grande storia ha quel momento in cui l'eredità deve essere raccolta da qualcuno. This is Me, celebrazione incredibile del mondo di Amici, ha dimostrato che Silvia Toffanin è la candidata più vicina a quel trono. Con questo show, la Toffanin non solo consolida il suo ruolo di figura centrale nel panorama televisivo di Mediaset, ma si avvicina a un concetto che, fino a poco tempo fa, sembrava quasi una bestemmia: raccogliere l'eredità di Maria De Filippi.

Nella celebrazione dei talenti passati per Amici, This is Me riesce a essere molto più: è un omaggio a un modo di fare televisione, al modo di Maria. Due decenni di storie, volti e successi che portano indelebilmente la sua firma. Lo stesso programma, pur facendo a meno della presenza fisica di Maria, parla inevitabilmente di Maria. È un "convitato di pietra", citata da tutti i personaggi che mano a mano si avvicendano nello studio.

Silvia Toffanin non si limita al compitino e dimostra di avere dalla sua la forza della semplicità, qualità essenziale per veicolare le emozioni e accendere il motore di tutte le narrazioni. La sua misura, sobria e mai invadente, mantiene il focus sulle storie degli ospiti e non le oscura mai. Esattamente come fa Maria De Filippi. Certo, c’è ancora del lavoro da fare: il rischio di scivolare nel sentimentalismo – cosa che accade ogni sabato e domenica a Verissimo per ragioni di stile – è sempre dietro l'angolo. La Toffanin dovrebbe iniziare ad apprendere quel distacco che è stato il marchio di fabbrica della De Filippi. Ma forse il bello è anche questo, chi può dirlo.

In un certo senso, This is Me non è solo un tributo al passato, ma una prova generale per il futuro. La scelta di affidare un programma così strettamente legato all’universo di Maria De Filippi alla Toffanin è per forza di cose un indizio. L'eredità di Maria è un fardello pesante, e il percorso è lungo e tortuoso. Tuttavia, tutto considerato, se c'è qualcuno in grado di raccogliere questo fardello, quella è proprio Silvia Toffanin. Scommettiamo?

