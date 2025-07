Raf: “Non rifarei Ora o mai più, mi hanno fregato. Sono pronto per tornare a Sanremo”

Raf boccia la sua esperienza a “Ora o mai più”: “Non lo rifarei”. L’artista di “Self Control” ripensa a Sanremo e confessa: “Dal Festival di Baglioni in poi, tutti fanno a botte per andarci”.

Quarantuno anni dopo, "Self Control" continua a essere il biglietto da visita di Raf nel mondo della musica italiana. Raffaele Riefoli, vero nome di Raf, ha rilasciato un'intervista al Mattino nel quale ha parlato del suo successo ma anche lasciato degli indizi sul futuro e parole un po' pesanti sul suo passato più recente. Parliamo ovviamente di Ora o mai più, il programma Rai al quale ha partecipato come coach.

L'attacco a Ora o mai più

Raf non si nasconde quando parla della sua esperienza nel programma condotto da Marco Liorni: "Pensavo di dover fare solo il coach, poi in conferenza stampa ho scoperto che dovevo anche dare voti, commentare, farmi commentare. Ho accettato, ma non lo rifarei". La sua partecipazione al programma di Rai1 ha evidentemente lasciato un sapore amaro, tanto da chiudere definitivamente le porte a eventuali bis.

La volontà di tornare al Festival di Sanremo

Ben diverso è il discorso quando si parla del Festival di Sanremo. Qui Raf confessa: "Dal Festival di Baglioni in poi ho cambiato idea sul Festival. E non solo io: discografici, artisti, ora fanno a botte per andarci". Dopo aver partecipato all'ultima edizione come ospite, Raf non esclude un ritorno in gara. "Se avrò il pezzo giusto, ci riproverò", promette.

Il riferimento al "Festival di Baglioni" non è casuale. L'edizione 2018 condotta dal cantautore romano ha rappresentato un punto di svolta, restituendo dignità artistica e appeal generazionale alla manifestazione. Da quel momento, la percezione del Festival è cambiata radicalmente nel mondo della musica e sono entrati successi dopo successi in competizione. Per citare solo alcuni, tra chi ha vinto e chi ha comunque lasciato il segno: Mahmood, Blanco, Maneskin, Lazza, Fedez, Olly, Achille Lauro, Madame, Elodie, Annalisa, Lucio Corsi, Gaia, Coma_Cose.