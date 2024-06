video suggerito

Emma Marrone con la mini frangia per l’estate ma il cambio look è solo “temporaneo” Emma Marrone è una delle regine dell’estate 2024 e sui social è riuscita a sorprendere tutti con un’acconciatura inedita ma che nasconde un “trucco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone si preannuncia una delle regine dell'estate 2024: dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con Apnea, da diverse settimane ha lanciato Femme Fatale, la nuova hit che sta già dominando le classifiche, tanto che si parla di un vero e proprio tormentone. La cantante non solo la sta sponsorizzando sui social tra foto con look lingerie e maxi pellicce multicolor, l'ha già portata anche sul palco. In occasione del Radio Zeta Future Hits Live, il primo festival estivo andato in scena lo scorso weekend, si è scatenata sulle note del brano con indosso un minidress animalier sensuale e glamour. Ora il promo continua sui social ed è proprio lì che la cantante si è mostrata in una versione inedita che ha sorpreso i fan: ecco le foto con il nuovo hair look che l'ha resa quasi irriconoscibile.

La frangia a tendina di Emma Marrone

Quale migliore occasione dell'inizio di una nuova stagione per rinnovare la propria immagine? È proprio quanto stanno facendo molte star in questi giorni che precedono la partenza "ufficiale" dell'estate, così da essere prontissime per le prime apparizioni pubbliche "vacanziere". Emma Marrone è tra queste, anche se ha nascosto "un trucco" nel suo improvviso e drastico cambio look. In un album social in cui ha raccolto una serie di scatti tratti dalla sua normale quotidianità, da una frase motivazionale all'arrivo del Bimby a casa della mamma in Salento, ha inserito anche un selfie in cui è apparsa quasi irriconoscibile con un'adorabile frangetta mini. È una versione a tendina che le copre metà della fronte ed è contraddistinta da ciuffi asimmetrici e sbarazzini che si aprono e che possono essere portati anche come ciuffo.

Emma Marrone con la frangia

Il trucco nascosto nell'hair look di Emma

Sebbene Emma stia splendidamente con questa nuova frangetta sbarazzina, probabilmente ha evitato di darci un taglio netto. Nelle foto postate successivamente su Instagram, infatti, non c'è assolutamente traccia di questo nuovo look, dunque quasi sicuramente si tratta solo di un'acconciatura creata ad hoc per uno shooting fotografico. Come si fa a realizzare una frangia fake? Si usa una clip per capelli, la si aggancia poco sopra l'attaccatura della chioma, coprendo i fermagli con le ciocche più lunghe. L'effetto finale è incredibilmente realistico e a dimostrarlo è il selfie della cantante: nonostante si sia fotografata in primissimo piano, nessuno avrebbe mai detto che la pettinatura nascondeva un piccolo segreto. Dopo aver sperimentato questo hair look inedito in forma temporanea, ci proverà a darci davvero un taglio?

