Emma Marrone cambia look con le extension: nel video di Taxi sulla luna sfoggia le trecce lunghissime Emma Marrone ha lanciato il video di Taxi sulla luna, la hit dell’estate realizzata con Tony Effe, e per l’occasione ha cambiato look: ecco la nuova acconciatura con le trecce e le extension.

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone è tornata ed è pronta per ricominciare a conquistare le classifiche italiane. Da quando aveva partecipato a Sanremo 2022 a oggi aveva preferito prendersi una temporanea pausa dalla musica ma nell'ultimo anno le cose sono cambiate. Ha lavorato a un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi ma del quale ha già dato qualche piccola anteprima. Dopo il successo di Mezzo mondo, da qualche giorno ha lanciato anche quella che si preannuncia una delle hit dell'estate: si intitola Taxi sulla luna e la vede collaborare con Tony Effe. Se l'annuncio era stato dato con un audace abito zebrato, nel video è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan con un look inedito.

Emma Marrone con la cravatta nel video di Taxi sulla luna

L'avevamo lasciata alla festa scudetto del Napoli con degli scintillanti stivali di cristalli, ora ritroviamo Emma Marrone nel suo nuovo video con Tony Effe. Cosa ha indossato per le riprese? Innanzitutto il minidress della foto con cui ha annunciato la collaborazione ma quel look non è l'unico della clip. La cantante ha mixato alla perfezione bon-ton e sensualità con un lungo vestito nero e bianco in stile Morticia, un modello lungo e aderente con i polsini e il colletto Peter Pan a contrasto (quest'ultimo arricchito da una cravatta). La sua particolarità? È completamente trasparente ma Emma lo ha indossato con una sottoveste mini, così da non rivelare l'intimo.

Emma con l’abito trasparente

La nuova acconciatura di Emma Marrone

A fare la differenza nel look di Emma sono stati i capelli. Ormai da anni è fedele al caschetto lungo portato sauvage e, fatta eccezione per alcuni colpi di testa temporanei, non ha mai osato troppo in fatto di chioma. Ora, complice la collaborazione con l'hairstylist Andrea Missiti, ha aggiunto un tocco rivoluzionario alla sua immagine. Ha usato delle maxi extension sfumate dal castano scuro al castano chiaro e ha sfoggiato una coda di cavalo degradé alta e tiratissima, arricchendo l'acconciatura con due trecce. Così facendo ha messo in risalto il make-up sofisticato con una linea di eye-liner molto marcata realizzato da Simone Gammino. In quante prenderanno ispirazione dall'hair look di Emma per rendere la loro estate più glamour?