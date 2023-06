Emma col minidress zebrato annuncia Taxi sulla Luna, il tormentone estivo con Tony Effe È in arrivo “Taxi sulla Luna”, il nuovo singolo che vede le firme di Emma Marrone e Tony Effe.

A cura di Giusy Dente

Quale sarà il tormentone dell'estate 2023? Ci sono già diversi candidati, pronti ad accaparrarsi l'ambito titolo! Elodie e Marco Mengoni hanno unito le forze e hanno realizzato insieme Pazza Musica, di cui è stato già rilasciato anche il video. Grande protagonista sul fronte musicale sarà certamente Annalisa: la sua Mon Amour le è valsa un record personale. È la prima donna solista dopo tre anni in testa alla classifica dei singoli più venduti. E non è tutto: ha anche collaborato con Fedez e J-Ax nel brano Disco Paradise. C'è poi Elettra Lamborghini, che ha da poco rilasciato il suo nuovo album tutto da ballare. A questi nomi, tutti artisti amatissimi e con una lunga carriera alle spalle, si aggiunge ora anche Emma Marrone.

Emma Marrone canta con Tony Effe

In apparenza sembrerebbero due mondi distanti e destinati all'incomunicabilità. E invece Emma Marrone e Tony Effe hanno trovato un punto di incontro che si chiama Taxi sulla Luna, il titolo che hanno dato alla loro prima collaborazione. Il brano uscirà il 9 giugno e vede alla produzione due nomi di spicco, che hanno firmato negli ultimi anni tanti successi e tormentoni estivi: Takagi&Ketra. Per il rapper, uno dei più acclamati al momento nel nostro panorama musicale, il brano segue il grande successo di Boss, certificato oro e premiato con altri record in classifica. La cantante salentina è stata sul palco dell'Ariston, ma stavolta non in qualità di cantante in gara: ha accompagnato Lazza col brano La fine, nella serata delle cover.

Poi è uscito il singolo Mezzo mondo, anticipazione del suo settimo album di inediti che i fan non vedono l'ora di ascoltare. Per dare l'annuncio, ha scelto una foto in cui indossa un abitino aderentissimo a maniche lunghe animalier, con fantasia zebrata. Camicia oversize colorata per il rapper e occhiali da sole scuri per entrambi.

Leggi anche Emma in pigiama annuncia la vittoria al Fantasanremo: ora si rilassa con un look acqua e sapone

Taxi sulla Luna già dal titolo richiamo un'atmosfera spaziale e lunare, diversa da quella del classico tormentone estivo, dove dominano le spiagge assolate, i tramonti sul mare, la sabbia dorata. Questa novità ha tutta l'aria di voler trasportare gli ascoltatori in un mondo diverso: si rivelerà una mossa vincente?