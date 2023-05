Annalisa col choker di strass annuncia il singolo con Fedez e J-Ax Annalisa, Fedez, J-Ax: un trio inedito, pronto a farci ballare per tutta l’estate. Sta per arrivare la loro “Disco Paradise”.

A cura di Giusy Dente

Con l'estate alle porte è tempo di pensare ai prossimi tormentoni estivi. Diversi artisti hanno già annunciato l'uscita di nuovi brani, che si candidano a essere quelli che ci accompagneranno nei prossimi mesi. Sta per uscire il nuovo album di Elettra Lamborghini, con hit tutte da ballare. E hanno annunciato un attesissimo duetto anche Elodie e Marco Mengoni: le aspettative su questa collaborazione sono altissime. A questi nomi si aggiungono adesso quelli di Annalisa, Fedez e J-Ax, che hanno unito le forze per la realizzazione di un brano che sta per essere rilasciato.

Annalisa collabora con Fedez e J-Ax

Si intitola Disco Paradise il brano che vede per la prima volta insieme Fedez, Annalisa e J-Ax (ex Articolo 31). Il brano sarà disponibile a partire dal 25 maggio, come hanno annunciato entusiasti i tre artisti. Sono tutti personaggi molto amati e per nulla nuovi ai tormentoni estivi. Fedez è stato il grande protagonista dell'estate 2021, assieme a Orietta Berti e Achille Lauro: la loro Mille li ha tenuti in cima alle classifiche per settimane. E che dire di J-Ax, amico di vecchia data del rapper: i due sono una coppia consolidata musicalmente parlando. Hanno all'attivo successi come Senza pagare e Vorrei ma non posto.

Annalisa l'anno scorso si è imposta con Tropicana, assieme a Boomdabash. Stavolta potrebbe essere ancora eletta reginetta dell'estate con la nuova collaborazione a tre. I fan dell'ex allieva di Amici hanno accolto con grande gioia la notizia. L'annuncio è stato dato con una foto accattivante in cui la cantante è in primo piano e ha accanto alle labbra un lollipop-strobosfera. Al collo ha un choker di strass scintillante, che richiama la sfera specchiata simbolo delle discoteche. Nei pochi secondi di anteprima del video, invece, ha un total look in denim, anche qui impreziosito da dettagli scintillanti su giacca e shorts. Sarà Disco Paradise la hit dell'estate 2023?