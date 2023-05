Elettra Lamborghini festeggia con l’abito di piume il compleanno (e l’uscita del nuovo album) Doppia festa per Elettra Lamborghini. La cantante oggi compie 29 anni e ha scelto il giorno del compleanno per annunciare l’arrivo imminente del nuovo album.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini sa come tenere i fan sulle spine! Ieri ha annunciato che oggi avrebbe dato una notizia speciale, in occasione del suo compleanno. Molti hanno pensato a una gravidanza e invece no: la notizia riguarda il settore lavorativo. La cantante oggi compie 29 anni e ha deciso di celebrarli in modo unico: comunicando del tutto a sorpresa l'arrivo imminente del nuovo album! Insomma, oltre a ricevere regali ne ha voluto a sua volta farne uno grande a chi da anni la sostiene con affetto.

Il compleanno di Elettra Lamborghini

Sono 29 le candeline sulla torta di Elettra Lamborghini. La torta c'è sul serio e la festeggiata l'ha mostrata sorridente ai fan e ai follower, sui social. Si tratta di una torta speciale, perché contiene alcuni indizi sul nuovo progetto della cantante, che dopo aver fatto delle esperienze nel mondo della tv torna ora a ciò che ama davvero più di tutto, la musica. In questo periodo Elettra Lamborghini si è appunto dedicata al piccolo schermo, dopo un'estate passata in tour. L'abbiamo vista impegnata con i PanPers su Nove al timone del programma comico Only Fun. Ma si è anche cimentata come giudice nella 13esima edizione di Italia's Got Talent: la vedremo presto su Disney+ al fianco di Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano.

La 29enne non ha mai nascosto di amare mettersi in gioco, ma di avere sempre e comunque al primo posto la musica: è quello il mondo che sente davvero suo. Quindi con grande gioia e soddisfazione ha scelto il giorno del 29esimo compleanno per annunciare l'arrivo imminente del suo nuovo album. "Il mio regalo per voi arriva il 2 giugno: Elettraton, il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni" ha scritto sui social. La torta è un omaggio a questo nuovo importante traguardo: è decorata col nome del disco, compare la data di uscita dell'album, ci sono anche le "macchie maculate", il segno distintivo della Twerking Queen (famosa per avere anche il lato B maculato).

Leggi anche Elettra Lamborghini sposa sexy: per il matrimonio abito a sirena trasparente

in foto: abito Chiara Ferragni Collection

Nello scatto la festeggiata stringe emozionata tra le mani il disco: indossa un abito fucsia che lascia le spalle nude, impreziosito da micro cristalli e piume sullo scollo a barca. È un capo della Chiara Ferragni Collection, indossato dall'influencer alla Parsi Fashion Week. La cantante ha anche mostrato da vicino la copertina dell'album: indossa un completino bianco con cuissard abbinati e ovviamente il tatuaggio maculato bene in vista.