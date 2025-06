video suggerito

Elettra Lamborghini con capelli lunghi e addominali in vista: il look per il lancio di Castigo Elettra Lamboghini è pronta per lanciare la hit dell'estate: si intitolerà Castigo e la vedrà duettare con Mayo. Cosa ha indossato per annunciane l'uscita il prossimo 4 luglio?

A cura di Valeria Paglionico

Con l'inizio dell'estate si dà ufficialmente il via al "toto-tormentone", lanciandosi nelle più svariate previsioni per capire quale sarà la canzone che dominerà le classifiche vacanziere. Ad aver annunciato l'uscita di un nuovo singolo "a tema" nelle ultime ore non è stata solo Elodie con Sfera Ebbasta ma anche Elettra Lamborghini, che è tornata a fare musica dopo diversi anni di pausa. Sui social ha preannunciato che il prossimo 4 luglio sarà fuori Castigo, la hit dal mood latino che ha realizzato in collaborazione con il cantante Mayo. Cosa ha indossato per questa piccola anticipazione dell'estate?

Cosa c'è scritto sulla t-shirt crop di Elettra Lamborghini

Qualche mese fa l'avevamo vista negli inediti panni di conduttrice al timone di Sanremo, ma ora Elettra Lamborghini è tornata alla sua più grande passione, quella per la musica. Con l'inizio dell'estate ha annunciato il lancio di Castigo, una hit latina che sembra essere destinata a dominare le classifiche estive. Per l'occasione si è presa una temporanea pausa dai look formali e dall'eleganza senza tempo, preferendo qualcosa di decisamente più esuberante, proprio come agli esordi. Ha abbinato una micro gonna viola sfumata a un bikini in tinta ma portato con sopra un crop top dal significato "simbolico". Cosa ha scritto sul petto? "It's not skinny, it's the ktrem".

Elettra Lamborghini con i cuissardes metallici

Per completare il tutto Elettra Lamborghini ha scelto un cinturone in stile western che ha portato in vita, esaltando così gli addominali scolpiti, mentre per quanto riguarda le scarpe ha optato per degli stivali cuissardes in oro metallizzato. Non sono mancati gli occhiali da sole da diva e gli orecchini scintillanti. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Complici probabilmente alcune extension, la cantante ha sfoggiato degli inediti capelli extra long e super lisci, dicendo temporaneamente addio al long bob. Elettra riuscirà a dominare le classifiche dell'estate con la sua hit?

