I preparativi di Elettra Lamborghini per Sanremo 2026: vola a Parigi per il primo fitting degli abiti

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2026 ed Elettra Lamborghini ha dato ufficialmente il via ai preparativi, in che modo? È volata a Parigi per il primo fitting.

Elettra Lamborghini sarà una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026, al quale parteciperà di nuovo come Big in gara con il brano Voilà. Dopo l’esperienza da concorrente risalente al 2020, si era presa qualche anno di pausa per dedicarsi alla sua vita privata ma nella scorsa edizione è tornata sul palco dell’Ariston in una versione inedita, quella di co-conduttrice. Ha incantato tutti con la sua simpatia, la sua bellezza e il suo stile audace ma ora per lei è arrivato il momento di cominciare a fare musica. Come si sta preparando all’esperienza? Con il primo e attesissimo fitting.

Elettra Lamborghini verrà vestita da una Maison francese?

Cosa indosserà Elettra Lamborghini a Sanremo 2026? Al momento non ha ancora dato nessuna anticipazione, l’unica cosa certa è che a Sanremo Giovani, quando ha rivelato il titolo del suo brano, è apparsa super sensuale con un abito corsetto black&white.

L’arrivo a Parigi

Ora, alla vigilia della nuova edizione del Festival, per lei le cose cominciano a farsi serie e non sorprende che sia volata a Parigi per prendere parte al primo fitting dei look sanremesi. Nessuna info sulla Maison scelta (anche se a quanto pare ha sede nella capitale francese), la cantante ha semplicemente lasciato intravedere sullo sfondo una serie di completi-pigiama con pantaloni di seta e casacche coordinate. Sorprenderà il pubblico sanremese con un look “da notte”?

Il primo fitting

L'evoluzione dello stile di Elettra Lamborghini a Sanremo

Fin dagli esordi sanremesi Eletta Lamborghini ha saputo distinguersi per audacia e originalità con il suo stile. Ai tempi di Musica e il resto scompare aveva puntato tutto su tutine di paillettes e piume (finite al centro di non poche polemiche), mentre l’anno scorso, nei panni di co-conduttrice, aveva fatto sognare i fan tra cristalli, decorazioni dipinte a mano e maxi strascichi di Zuhair Murad. Cosa indosserà in questa nuova edizione del Festival? I preparativi per lei sono ufficialmente partiti, di certo sul suo profilo social si lascerà sfuggire qualche piccolo dettaglio inedito nelle prossime settimane.