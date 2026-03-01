Elettra Lamborghini è la star di Domenica In Speciale Sanremo: il megafono è una borsa per il rossetto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini ha conquistato tutti al Festival di Sanremo 2026, al quale ha partecipato con il brano Voilà. Sebbene non fosse la sua prima esperienza alla kermesse canora, solo quest'anno ha lasciato emergere il suo animo giocoso e ironico. Ha scherzato sia con i colleghi che con i colleghi, è diventata virale con la "lotta" ai festini bilaterali e ha fatto tutto il possibile per conquistare punti al FantaSanremo: è chiaro che ogni volta che è apparsa in pubblico si è fatta notare non poco. Allo speciale Domenica In Speciale Sanremo, in particolare, è diventata protagonista di uno "show" super divertente: ecco cosa ha rivelato sul palco.

Cosa c'è nel megafono di Elettra Lamborghini

Arrivata in forma smagliante sul palco di Domenica In Speciale Sanremo, Elettra Lamborghini ha infiammato il palco con la sua simpatia. Ha twerkato per far cadere lo smartphone che aveva conservato dietro la schiena, ha fatto un TikTok con i presenti e ha ballato con la padrona di casa Mara Venier: la cantante è un vero e proprio ciclone di allegria. Il dettaglio di stile che ha rivelato? Negli ultimi giorni a Sanremo ha portato sempre con lei il megafono perché lo ha trasformato in una borsetta alternativa. Al suo interno, infatti, ci ha conservato il lucidalabbra e il rossetto, così da apparire sempre al top di fronte le telecamere.

La tutina di Elettra Lamborghini a Domenica In Speciale Sanremmo

Cosa ha indossato Elettra Lamborghini per lo Speciale Sanremo di Domenica In? Ha detto addio agli scintillii e ai sontuosi abiti da sera, ha preferito puntare tutto sulla sensualità con una tutina seconda pelle in lycra marrone, un modello aderentissimo che le ha fasciato le forme, con i pantaloni leggermente a zampa e la scollatura monospalla arricchita da appariscenti piume rosa sull'orlo della manica. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e ondulati. Il particolare che lei stessa ha fatto notare? La jumpsuit era così fasciante che lasciava intravedere la forma delle parti intime.