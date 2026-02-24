Elettra Lamborghini inciampa sul Green Carpet di Sanremo e rischia di cadere: “Barcollo ma non mollo”

Elettra Lamborghini rischia di cadere sul Green Carpet

I cantanti in gara a Sanremo 2026 hanno fatto la loro consueta sfilata sul Green Carpet inaugurale. Questo è un momento importante, sia per loro che per il pubblico: segna ufficialmente l'inizio della kermesse, consente di farsi un'idea su ciò che gli artisti indosseranno all'Ariston, per gli artista rappresenta il primissimo contatto con i fan e con chi seguirà la loro avventura in gara. Tra selfie e applausi, le dimostrazioni di affetto non sono mancate: i Big hanno fatto il pieno di incoraggiamenti in vista del debutto sul palco, ormai imminente. Elettra Lamborghini in queste settimane ha condiviso tutto della preparazione sanremese coi suoi follower. Si è preparata sotto ogni aspetto per arrivare all'Ariston al meglio: dieta rigorosa, allenamento, anche l'aerosol tutti i giorni. Eppure un po' di comprensibile tensione le stava per giocare un brutto scherzo proprio sul Green Carpet!

Elettra Lamborghini sul Green Carpet inaugurale

Elettra Lamborghini è stata l'ultima a sfilare sul Green Carpet inaugurale: ha chiuso la lunga passerella che ha visto protagonisti tutti i 30 Big in gara quest'anno. Per l'occasione ha messo da parte cristalli, paillettes e colori sgargianti, quelli che ama sfoggiare quando si esibisce in concerto e si scatena sul palco, ballando e cantando le sue hit per il pubblico. Ha invece optato per un l0ok da diva di altri tempi: un abito strapless a sirena in velluto di Yanina Couture con dettaglio a contrasto bianco sul bordo superiore del corpetto, coprispalle di pelo coordinato e preziosi di Gioielli del sole.

Elettra Lamborghini in Yanina Couture

Le scarpe, nonostante avessero il tacco basso, le hanno però giocato un brutto scherzo. È inciampata nel vestito e ha rischiato di cadere, mentre andava a salutare le conduttrici del PrimaFestival (Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi) per omaggiarle coi colorati fiori simbolo di Sanremo. È stato solo un attimo di panico, che fortunatamente si è immediatamente risolto con una smorfia e una foto ricordo buffa!

Elettra Lamborghini

La cantante, con la solita ironia che la caratterizza da sempre, sui social subito dopo ha scritto allegando le foto della serata: "Barcollo ma non mollo". I fan non vedono l'ora di ascoltare il suo brano: la canzone "Voilà" è un omaggio a Raffaella Carrà e descrive un tira e molla tra due partner in discoteca.