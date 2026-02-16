La rigida preparazione di Elettra Lamborghini per Sanremo: “Dieta strettissima, aerosol tutti i giorni”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo non è una gara canora semplice da affrontare: è un evento che richiede grande impegno, tanta concentrazione. I cantanti sanno che dovranno salire sul palco nella forma migliore possibile: saranno esposti al giudizio di milioni di telespettatori, saranno chiamati a esibirsi ma anche a fare interviste continue, a incontrare i fan, togliendo inevitabilmente ore di sonno. La preparazione, dunque, comincia settimane prima ed è una preparazione che riguarda il canto, la forma fisica, il look, l'aspetto psicologico. Elettra Lamborghini sta prendendo molto sul serio la sua seconda partecipazione sanremese.

Anche lei è tra i Big in gara quest'anno e ha tutta l'intenzione di arrivare all'Ariston in forma impeccabile, sotto tutti i punti di vista. Non sta lasciando nulla al caso e si sta affidando a professionisti che possano accompagnarla in questo percorso, darle i giusti consigli per stare bene e fare bella figura. Non è semplice ma ce la sta mettendo davvero tutta. In questa strada che conduce alla kermesse più importante d'Italia sta coinvolgendo molto fan e follower, rendendoli partecipi di tutto, tenendoli costantemente aggiornati. Già ha fatto qualche spoiler per quanto riguarda il look. È volata a Parigi per uno degli ultimi fitting, forse quello decisivo. Gli stylist si stanno occupando della sua immagine per trovare gli outfit migliori che possano accompagnarla nella performance. La scelta potrebbe essere caduta sulle creazioni di Rahul Mishra, uno stilista indiano.

Ma Sanremo non è solo vestiti. Chiaramente c'è da curare l'aspetto prettamente musicale e canoro e sembra che con sé la Twerking Queen abbia dei vocal coach chiamati ad assisterla nelle prove. Si sta allenando con costanza due volte al giorno: è per il fiato, ha spiegato nelle sue ultime Stories, ma ne ha tratto anche altri tipi di benefici! "Ho messo sù un culo che era da tanto che non era così allenato". Si è scattata un selfie raccontando un po' le sue giornate. "Non sto praticamente uscendo di casa per paura di ammalarmi, ma ne varrà la pena" ha ammesso. Ha quindi spiegato di essersi affidata anche a un regime nutrizionale rigoroso: "Sono a regime strettissimo: sto mangiando non bene, di più. Manco io so come sto reggendo. Sto prendendo 7119192 integratori e aerosol due volte al giorno" ha scritto.