Elettra Lamborghini spoilera l’abito di Sanremo 2026: cosa potrebbe indossare al Festival

Elettra Lamborghini è volata a Parigi per provare gli abiti per Sanremo 2026 e sui social ha dato un piccolo spoiler: ecco cosa potrebbe indossare al Festival.

Il prossimo mese sarà decisamente movimentato per Elettra Lamborghini: sarà tra i big del Festival di Sanremo 2026, a cui parteciperà con il brano Voilà. Non sarà la sua prima volta all'Ariston, anzi, ha già calcato quell'ambito palco in diverse occasioni, la prima nel 2020 quando era in gara con Musica e il resto scompare, la seconda lo scorso anno nei panni di co-conduttrice. Ora ritorna alla kermesse canora da grande protagonista e non sorprende che abbia già dato il via ai preparativi. Da cosa è partita? Dalla scelta degli abiti: ecco lo spoiler che si è lasciata sfuggire sui social.

Il dress spoiler di Elettra Lamborghini

Da qualche giorno Elettra Lamborghini è volata a Parigi e il motivo è molto semplice: oltre a concedersi una fuga romantica col marito Afrojack, ha organizzato il viaggio per fare i primi fitting degli abiti di Sanremo. Non ha rivelato la Maison scelta per questa nuova esperienza al Festival ma sui social ha condiviso una piccola anticipazione. Al motto di "Dress spoiler?" (con tanto di emoticon con occhi a cuoricino), si è lasciata immortalare con indosso una scintillante creazione tempestata di cristalli. Certo, si è fatta fotografare di spalle lateralmente, ma tanto è bastato per lasciare intendere che punterà tutto (ancora una volta) su lustrini, paillettes e dettagli gioiello.

Chi potrebbe essere lo stilista che vestirà Elettra Lamborghini a Sanremo

Qual è la Maison a cui probabilmente Elettra Lamborghini si affiderà a Sanremo 2026? Stando alla foto "spoiler", pare che la cantante indossi una creazioni firmata Rahul Mishra, uno stilista indiano con sede a Delhi che di recente ha presentato la sua collezione Haute Couture Spring 2026 alla recente Paris Fashion Week. Tra i look lanciati in passerella ce n'è uno in particolare che sembra essere quello provato da Elettra: è una jumpsuit aderentissima a fondo nero ricoperta di micro cristalli, la cui particolarità sta nel fatto che è dotata di "ali" e "fianchi" scultura dalla struttura ondulata. Se l'anticipazione dovesse rivelarsi veritiera, Elettra brillerà con una sere di creazioni teatrali, sensuali e simboliche, che mixano la tradizione manifatturiera dell'India con l'Haute Couture europea.

