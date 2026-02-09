Le prime prove a Sanremo di Elettra Lamborghini: indossa giacca e corsetto ma con le pantofole

Tra poco più di una settimana Elettra Lamborghini sarà una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2026, al quale parteciperà con il brano Voilà. Nonostante non si tratterà della sua prima volta all'Ariston (ha già calcato quel palco come big in gara e come co-conduttrice), l'emozione è sempre la stessa, tanto che ha già dato il via ai preparativi da diversi mesi. Dopo essersi allenata a lungo tra tapis roulant e aerosol e aver fatto i fitting degli abiti, ora è arrivato il momento delle prime prove: ecco cosa ha indossato per un'occasione tanto speciale.

Elettra Lamborghini è una dark lady per le prime prove con l'orchestra

Per i big in gara a Sanremo provare il brano con l'orchestra per la prima volta è sempre un'emozione speciale, tanto che praticamente tutti condividono l'esperienza sui social (naturalmente senza spoilerare la canzone). Elettra Lamborghini lo ha fatto e ha rivelato un outfit davvero insolito. L'avevamo lasciata ricoperta di cristalli durante i fitting parigini, oggi la troviamo in versione dark lady con un elegante outfit total black. La cantante ha infatti intonato Voilà con indosso un tailleur di raso, un modello con giacca monopetto e pantaloni a sigaretta, e lo ha abbinato a un sensuale corsetto steccato dalle trasparenze audaci.

Elettra Lamborghini in total black

Elettra Lamborghini "una di noi"

Il dettaglio che ha fatto la differenza? Elettra ha deciso di "mettersi comoda", rinunciando ai tacchi a spillo e indossando un paio di pantofoline di spugna bianche, praticamente quelle che vengono date in dotazione dei clienti nelle camere degli hotel di lusso. Naturalmente non ha potuto fare a meno di portare l'accessorio all'attenzione dei fan con un primissimo piano, dando prova di grande ironia. Sogna di sfoggiare le ciabatte anche sul palco dell'Ariston? Probabilmente sì ma è chiaro che si atterrà al dress code consigliato per l'evento più seguito dell'anno nel nostro paese.

