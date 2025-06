video suggerito

Elodie e Sfera Ebbasta brillano coi diamanti: vestono coordinati per il lancio di Yakuza Elodie è pronta per lanciare la hit dell'estate 2025: si chiama Yakuza ed è un duetto realizzato con Sfera Ebbasta. Cosa ha indossato nel video?

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra le artiste più desiderate del momento e sembra non sbagliarne un colpo quando si parla di carriera. Ha raggiunto il successo come cantante, poi ha ricoperto i panni della modella e ha debuttato nel mondo del cinema, imponendosi come indiscussa icona di bellezza e di stile. Di recente ha portato a termine il suo primo mini tour negli stadi e, nonostante sia alle prese con i preparativi per i concerti nei palazzetti del prossimo autunno, ha trovato il modo di firmare una hit dell’estate: si chiama Yakuza ed è un duetto realizzato con Sfera Ebbasta che sembra già essere destinato a diventare un tormentone. Cosa ha indossato la star per il lancio?

Sfera Ebbasta con gli occhiali a mascherina griffati

Domani, venerdì 27 giugno, Elodie e Sfera Ebbasta faranno il loro debutto “di coppia” con Yakuza, la loro hit dell’estate, e sui social si sono già mostrati fianco a fianco in alcune inedite immagini del video. Cosa hanno indossato per l’occasione? Il rapper è rimasto a petto nudo con i tatuaggi in vista, “vestendosi” solo con i diamanti e con un paio di maxi occhiali a mascherina total black di Gucci. La vera protagonista delle anteprime della clip è Elodie che, dopo le tutine leopardate e la maglia del Napoli degli stadi, è tornata al suo tanto amato stile dark. Ha sfoggiato un bikini a triangolo nero, abbinandolo a un make-up in tinta con rossetto scurissimo, eye-liner allungato e manicure metallica.

Elodie e Sfera Ebbasta in Yakuza

Il look di Elodie per Yakuza

Se per la foto nuda che ha infiammato i social qualche giorno fa Elodie aveva rinunciato ai gioielli, questa volta ha osato con gli scintillii. Complice il fatto che ha collaborato con il "re dei diamanti" Sfera Ebbasta, ha pensato bene di vestirsi in coordinato con lui, sfoggiando una serie di preziosi brillanti. Ha arricchito la scollatura con diverse collane tempestate di diamanti, da quella con la croce pendente al collier fasciante che cade al centro del seno. Non sono mancati i bracciali, gli anelli e gli orecchini abbinati, tutti ricoperti di pietre preziose. Insomma, Elodie e Sfera sembrano essere la coppia più lussuosa dell'estate e di certo con la loro musica riusciranno a dominare le classifiche.

