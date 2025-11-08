Elettra Lamborghini sul palco dei LOS40 Music Awards: chi ha firmato e quanto costa l’abito metallizzato

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è volata in Spagna per una serata speciale, dedicata alla musica. È stata ospite venerdì sera dei LOS40 Music Awards 2025, presso la Roig Arena Valencia. La cerimonia ha premiato gli artisti di lingua spagnola più importanti sulla scena musicale internazionale. Era presente anche Chiara Ferragni. Per l'occasione, Elettra Lamborghini (che in Spagna ha molto seguito) ha scelto un look luminoso per non passare inosservata sul palco. Infatti non si è limitata a stare tra il pubblico in sala: le è toccato l'onore di presentare, assieme a Guaynaa (rapper e cantante portoricano), i nominati della categoria "Spagna".

Il look di Elettra Lamborghini

Nelle occasioni speciali, Elettra Lamborghini sa sempre come stupire e tenere alta l'attenzione su di sé. I suoi look sono inconfondibili: che sia sul palco per esibirsi o per sfilare su un tappeto rosso a una serata di gala, punta sempre su qualcosa d'impatto. Il suo must have sono le stampe animalier, una in particolare: è nota la sua predilezione per il maculato, che non a caso ha scelto anche per il suo iconico tatuaggio sul lato B. Lo stile della cantante è appariscente, fatto di colori accese, decorazioni scintillanti, maxi scollature e predilige le silhouette molto aderenti, che mettono bene in vista la sua fisicità sicuramente prorompente.

Elettra Lamborghini in Rick Owens

È una fan dell'effetto sparkling e dei tessuti scintillanti, difatti per i LOS40 Music Awards 2025 ha scelto proprio qualcosa di questo tipo. Per la serata spagnola ha puntato su un abito da sera di Rick Owens: è un vestito metallizzato a righe, in maglia elasticizzata dévoré, leggermente drappeggiato e increspato dalla vita in giù. Costa circa 1200 euro, ma fa parte di una passata collezione del brand, difatti non è in vendita sul sito ufficiale, benché sia comunque ancora possibile trovarlo cercando su alcunik shop online. Il colore del vestito risulta comunque perfettamente allineato alle tendenze del momento. Tra i capelli, la cantante ha aggiunto dei dettagli dorati per dare ancora più luce.

Elettra Lamborghini ai LOS40 Music Awards 2025

Il marrone è il colore del momento

Questo autunno spopolano le nuance "cioccolatose" e il marrone è grande protagonista. Già a inizio anno Pantone aveva decretato, come colore dell'anno 2025, proprio il Mocha Mousse: un marrone morbido, avvolgente, caldo, sofisticato, lussureggiante. Poi lo abbiamo visto dominare sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-26 , portato in scena da Stella McCartney, Miu Miu, Ferragamo per fare solo qualche nome. In questo caso, l'abbinamento proposto da Elettra Lamborghini è in coppia con il bronzo, entrambi in versione scintillante e lucente. La sua è una declinazione particolarmente glamour della tendenza del momento.