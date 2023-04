Elettra Lamborghini in versione Crudelia: l’abito trasparente rivela il tattoo maculato sul lato B Look nero da Crudela de Mon per Elettra Lamborghini, con tanto di guanti: l’abito trasparente mette in mostra il famoso tatuaggio leopardato su gluteo e fianco.

A cura di Giusy Dente

Ultimamente Elettra Lamborghini ha parecchia voglia di giocare col look, senza paura di osare e azzardare. Questa estate ha girato l'Italia in concerto e in diverse tappe ha proposto acconciature originali all'insegna del colore: è passata in pochi giorni dalla chioma arcobaleno a quella rosa, sperimentando anche il lilla e persino l'arancione! Anche nel nuovo video ha deciso di puntare su questo elemento, proponendo una drastica trasformazione all'insegna dei capelli lunghissimi e multicolor con treccine alla radice. Ora forse per un po' lascerà riposare la chioma, lasciandola al naturale proprio come nelle ultime foto, in cui indossa un sensuale look total black. Anche in fatto di abbigliamento, non teme gli outfit più audaci.

Elettra Lamborghini diva in abito da sera e guanti

Attualmente Elettra Lamborghini è alle prese con una nuova avventura televisiva: giudice di Italia's Got Talent. Sui social sta mostrando l'esperienza a fan e follower, con cui è solita condividere molto della su quotidianità, impegni di lavoro e non solo. Grande protagonista di foto e video è spesso il marito Afrojack, con cui ha trascorso una serata che a quanto pare ha richiesto un outfit speciale.

Nelle nuove foto condivise sui social, la twerking queen indossa un elegante look total black da vera diva, con tanto di guanti lunghi. È una versione sexy di Cruella de Vil, quella che tutti conosciamo come Crudelia De Mon. Il vestito è una creazione firmata Dan More, uno dei brand preferiti dalle celebrities: abito lungo con bodysuit integrato e ampia gonna a semi ruota. L’abito è impreziosito sul décolleté dall’iconica testa di pantera in oro e Swarovski. Sul sito ufficiale costa 2300 euro.

in foto: abito Dan More

Elettra Lamborghini mostra il famoso tattoo

La gonna trasparente mette in mostra il tatuaggio che ha reso famosa Elettra Lamborghini. La 28enne ha un tatuaggio maculato piuttosto esteso su fianco e gluteo: è una fan dell'animalier. Non a caso, pur avendo scelto di rimuovere alcuni tatuaggi di cui nel tempo si è pentita, non ha alcuna intenzione di rimuovere il tanto amato tattoo posizionato sul lato b. La fantasia leopardata fa da protagonista anche su un altro disegno, però sulla spalla sinistra. Entrambi non hanno significato simbolico, ma un valore puramente estetico: sono ormai considerati il suo marchio di fabbrica e non perde occasione per metterli in mostra.