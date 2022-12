Elettra Lamborghini in versione professoressa coi maxi occhiali da vista Elettra Lamborghini è una professoressa alla moda, con camicetta bianca trasparente abbinata a gonna di pelle (e ovviamente occhiali da vista trendy).

A cura di Giusy Dente

Lo scorso settembre Paramount ha lanciato un nuovo servizio di streaming: Paramount+ è un canale dedicato a show, film e serie tv che riunisce i contenuti di Paramount, CBS, Showtime, MTV. Elettra Lamborghini è stata ospite della serata d'inaugurazione: ha sfilato sul blu carpet (il colore ufficiale di Paramount) assieme alle altre celebrities presenti all'evento. Per l'occasione speciale ha scelto un look total black, con dettaglio gioiello applicato sulla scollatura dell'abito. La28enne è attivamente coinvolta nel progetto del canale streaming.

I progetti televisivi di Elettra Lamborghini

A Fanpage.it, Elettra Lamborghini ha ammesso che nella sua vita, professionalmente parlando il primo posto è occupato dalla musica: è ciò che ama fare di più, ma nonostante questo esplora volentieri anche il settore televisivo. Ha già partecipato a un reality, anche se si è detta convinta che almeno per ora non ripeterebbe l'esperienza: le peserebbe troppo stare lontana dal marito e dagli affetti.

Viceversa, le piace la conduzione: è stata sul palco di Miss Italia e poi al fianco dei PanPers in uno show comico su TV8. Di recente ha preso parte alla quarta edizione di Ex On The Beach Italia (prodotta da Fremantle): dopo il ruolo di conduttrice della prima edizione, stavolta ha partecipato come digital ambassador, accanto ai nuovi padroni di casa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Perché Elettra è vestita da professoressa

Elettra Lamborghini era presente all'inaugurazione di Paramount+ perché è attivamente coinvolta nel progetto. Ha preso parte alla serata assieme a Ignazio Moser, con cui ha condiviso l'esperienza di Ex On The Beach Italia 4. Gli episodi della quarta edizione del reality sono stati rilasciati a novembre sulla piattaforma di streaming.

Nelle Instagram Stories condivise su Instagram, la Twerking Queen è vestita da professoressa e ha tra le mani l'iconico Ciak cinematografico, su cui legga il nome di una nuova produzione: I regali degli ex. La 28enne indossa una camicetta a maniche lunghe trasparente e una gonna midi in pelle. Immancabili gli occhiali da vista, per un tocco da vera "maestrina", ma trendy.