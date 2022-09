Elettra Lamborghini in total black: c’è un serpente-gioiello avvolto sulla scollatura cut-out Look total black con maxi spacco e focus sul décolleté per Elettra Lamborghini: ha partecipato all’evento di lancio del servizio di streaming Paramount+.

A cura di Giusy Dente

Di solito si parla di red carpet, ma stavolta è stato un blu carpet per nulla casuale. Paramount ha presentato ufficialmente il nuovo servizio di streaming che diventerà attivo nel nostro Paese a partire dal 15 settembre, che riunirà i contenuti di Paramount, CBS, Showtime, MTV. Sul canale Paramount+ troveranno spazio serie tv e film. Le prime a essere lanciate saranno la seconda stagione di Vita da Carlo con Verdone, Francesco Il Cantico con Roberto Benigni e Ti mangio il cuore, film con Elodie protagonista da poco presentato al Festival di Venezia. L’evento si è svolto a Cinecittà a Roma, dove per l’occasione è stato allestito un blu carpet in onore del colore ufficiale di Paramount. Diverse le celebrities presenti tra cui anche Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, il dettaglio sulla scollatura

Elettra Lamborghini ha partecipato alla serata di lancio di Paramount+, la piattaforma di streaming della nota casa di produzione e distribuzione statunitense. Come alla cerimonia dei Grammy Awards 2022, lo scorso aprile, ha optato per un look total black, senza rinunciare a un dettaglio audace, immancabile anche negli outfit di scena. La 28enne quando è sul palco ha abituato i suoi fan ad outfit di grande impatto: body-perizoma, jumpsuit aderenti, maxi scollature.

Stavolta ha puntato su un abito nero monospalla, lungo e con spacco vertiginoso, con focus sul décolleté. Qui, avvolto attorno al dettaglio cut-out posizionato all'altezza del seno, si può notare un "serpente" gioiello color oro ricoperto di micro cristalli. Un dettaglio simile c'era anche sul minidress sfoggiato da Federica Panicucci questa estate, per una serata glamour a Forte dei Marmi. Difatti, quello della cantante appartiene allo stesso brand della designer Grina Shehaj.

Leggi anche Elettra Lamborghini gioca allo specchio: con un gesto la scollatura della tuta diventa maxi

È una creazione Grina's Atelier, che a sua volta aveva firmato anchel ‘abito in pizzo con schiena nuda sfoggiato da Elisabetta Gregoraci a Battiti Live. Elettra ha completato il look con un paio di sandali neri con tacco alto, fascetta sottile e cinturino alla caviglia. I suoi look non mancano mai di elementi originali: la monotonia non fa parte della sua vita né del suo guardaroba.