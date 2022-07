Elisabetta Gregoraci dà il via a Battiti Live in giallo: l’abito di pizzo lascia la schiena nuda Elisabetta Gregoraci è ancora una volta la conduttrice di Battiti Live. Per la prima puntata ha puntato tutto sul giallo acceso con un abito di pizzo che le ha lasciato la schiena nuda: ecco tutti i dettagli del look della prima tappa di Bari.

A cura di Valeria Paglionico

Battiti Live, il programma musicale e itinerante dell'estate, è tornato anche in questo 2022 e ancora una volta vede gli artisti sfidarsi sul palco a colpi di tormentoni. La "padrona di casa" è sempre Elisabetta Gregoraci, che conduce tutte le puntate al fianco del compagno di viaggio "veterano" Alan Palmieri. Per il ritorno in tv poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no e lo ha dimostrato durante la prima puntata del programma (pre-registrata a giugno in una delle piazze più famose di Bari ma andata in onda su Italia 1 il 5 luglio): ecco cosa ha indossato per il debutto della nuova edizione del festival dell'estate.

Il look giallo di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live

Per la prima puntata di Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha seguito il trend del giallo limone, il colore più fashion dell'estate. Sul palco di Bari ha letteralmente brillato con indosso un minidress di pizzo con drappeggi e ruches, un modello fasciante con la gonna corta e a balze, le maniche lunghe e trasparenti e le spalline imbottite in pieno stile anni '80. La sua particolarità? Sebbene sul davanti sia a girocollo, sulla parte posteriore "nasconde" una maxi scollatura che lascia la schiena completamente nuda. A firmare l'abito è stato l'atelier Grina, che ha realizzato il capo a mano appositamente per la presentatrice calabrese (quindi non è possibile risalire al prezzo visto che è un pezzo unico e personalizzato).

Elisabetta Gregoraci in Grina Atelier

Elisabetta Gregoraci nel backstage con le ciabatte griffate

Nel look total yellow di Elisabetta Gregoraci non sono mancati degli ulteriori dettagli griffati. La conduttrice ha infatti completato il tutto con degli orecchini gold e con un paio di décolleté col tacco a spillo, per la precisione il modello Ivy di Le Silla. Ha poi aggiunto un tocco bon-ton con l'acconciatura: uno chignon alto e intrecciato che ha messo in risalto il make-up con la linea di eye-liner marcata e il rossetto nude. Come ormai da tradizione, a fine puntata si è tolta i tacchi sul palco e ha lasciato spazio alla comodità con delle ciabattine griffate, le D-Way di Dior, quelle raso terra con l'iconica D-Constellation ricamata sulla fascia (prezzo 590 euro). In quante prenderanno ispirazione dal look giallo limone della conduttrice durante le loro vacanze?