Chi è Alan Palmieri, il conduttore di Batitti Live: la carriera in radio e l’amore per la moglie Da alcuni anni è una presenza fissa delle estati televisive italiane con Battiti Live, di cui è conduttore e direttore artistico. Di origini svizzere, classe 1975, Alan Palmieri è l’artefice dell’evento estivo organizzato da Radio Norba. Una vita dedicata alla radio prima e alla televisione poi, che lo ha visto condurre ed organizzare anche altri eventi a Mediaset, come il capodanno di Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

Orfani del Festivalbar, gli italiani hanno trovato in Battiti Live un degno sostituto della manifestazione canora estiva. A condurla c'è ormai dal 2013 Alan Palmieri. Il conduttore, nato in Svizzera l'11 febbraio 1975 ha 47 anni, è una delle voci di Radio Norba, emittente che da sempre organizza l'evento, arrivato in tv su Italia1 solo dal 2017, ma prima trasmesso su Sky. Lo speaker, direttore artistico della kermesse canora, è affiancato da Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio alla conduzione dello show itinerante. Professionale e riservato, anche la sua privacy è al sicuro, è sposato da più di sedici anni con sua moglie Caterina e ha anche una figlia, Martina.

La carriera di Alan Palmieri, il successo dalla radio alla tv

Non solo Battiti Live per Alan Palmieri, che porta avanti il suo ruolo di conduttore radiofonico al di fuori della stagione estiva, ma che nel corso degli ultimi anni ha presentato anche altri tipi di eventi e meeting. Sua la direzione artistica, nonché la conduzione di Capodanno in Musica, lo speciale televisivo in onda da alcuni anni su Canale 5, condotto in tandem con Federica Panicucci. Il suo primo amore, però, rimane sempre la radio, che ha frequentato sin da bambino. Appena ne ha avuto la possibilità dalla Puglia, dove si è trasferito quando era poco più di un bambino con la sua famiglia, ha lavorato per grandi gruppi come Rtl 102.5, Radio 105, per poi approdare a Radio Norba, dove da speaker diventa station manager e conduttore.

Chi è Caterina Costantini, la moglie di Alan Palmieri e madre di sua figlia Martina

A dispetto della sua visibilità televisiva, Alan Palmieri conserva un profilo riservato sui social ed offre un racconto molto moderato della sua vita privata e della sua situazione sentimentale e familiare. Il presentatore è felicemente sposato, e sua moglie si chiama Caterina Costantini e i due insieme hanno messo al mondo la figlia Martina, che oggi ha 16 anni.