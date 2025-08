Battiti live 2025, la scaletta dei cantanti sul palco: stasera in tv l’ultima puntata su Canale 5

Lunedì 4 agosto 2025, in prima serata, torna in tv con l'ultima puntata Battiti Live, il concerto, registrato diverse settimane fa, che da anni accompagna l'estate degli italiani. Ilary Blasi e Alvin, accompagnati da Nicolò De Devitiis, condurranno l'ultimo appuntamento dell'evento, che verrà trasmesso dalle 21.35 su Canale5. In programma le esibizioni live sul mare della piazza di Molfetta e le performance "on the road" in giro per la Puglia. Tra gli ospiti della terza serata Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè.

La scaletta dei cantanti al Cornetto Battiti Live 2025

Nella puntata di Battiti Live di lunedì 4 agosto 2025 si alterneranno sul palco e nelle esibizioni on the road da Bari e Galatina. Ecco la lista dei cantanti che si esibiranno nell'ultimo appuntamento:

Alessandra Amoroso

Serena Brancale

Coez

Loredana Bertè

Boomdabash

Fred De Palma

Gigi D’Alessio

Rkomi, Shablo

Joshua

Tormento

Irene Grandi

Rocco Hunt

Gabry Ponte

Eiffel 65

Sangiovanni

Big Mama

Sarah Toscano

Carl Brave

MV Killa

Willie Peyote

Sayf

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

EL MA

Arianna

Leo Gassmann

Ludwig con Sabrina Salerno

da Amici Nicolò Filippucci.

Ad accompagnare gli artisti ci sarà anche stavolta il corpo di ballo formato dagli allievi del talent show Amici di Maria De Filippi.

Dove vedere l'ultima serata di Battiti Live 2025

L'ultimo appuntamento di Battiti Live 2025 va in onda stasera, lunedì 4 agosto 2025, dalle 21.35 su Canale5. L'evento può essere seguito anche in diretta streaming o essere recuperato in un secondo momento attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. La serata non è in diretta: i concerti sono stati registrati nella settimana tra il 18 e il 22 giugno, facendo tappa in dieci città pugliesi, e andati in onda su Radio Norba e Radio Norba Tv.