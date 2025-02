Chi è Joshua a Sanremo 2025, il cantante in gara con La Mia Parola

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Joshua, Sanremo 2025

Joshua, nome d'arte di Joshua Bale, è un autore riminese nato nel 1995, ed esordirà alla 75° edizione del Festival di Sanremo con la canzone La mia parola, insieme a Guè, Tormento e Shablo. Dopo essersi trasferito a 18 anni a Milano, ha cominciato a collaborare con produttori come Sedd, Zin Ak Bee e Yazee. Dopo il singolo d'esordio nel 2021 dal titolo MQ2, ha collaborato negli ultimi anni proprio con Shablo, prima in Cold e poi in Hope insieme al rapper ligure Izi. Ecco chi è Joshua.

Chi è Joshua, da MQ2 alla collaborazione con Shablo e Izi in Hope

Joshua, nome d'arte di Joshua Bale, nasce a Rimini nel 1995 in una famiglia d'artisti, che sin da piccolo, lo avvicinano al mondo della musica. Arriverà poi negli anni adolescenziali l'amore per la musica black, dal rap alla musica soul, passando anche per l'r&b. Con l'arrivo della maggiore età si trasferisce a Milano, cominciando la propria collaborazione con il producer Sedd: con lui pubblica MQ2, ma anche Coke Freestyle. Nel 2024, anche grazie all'incontro artistico con Shablo pubblica prima Cold, nei primi mesi, poi Hope. Proprio con quest'ultimo singolo, il più ascoltato su Spotify con oltre 2,3 milioni di stream, mostra il suo biglietto da visita per l'ingresso sul palco dell'Ariston con La mia parola. Qui il suo account Instagram.

Joshua in gara a Sanremo 2025 con La Mia Parola

Joshua sarà uno dei protagonisti sul palco dell'Ariston di Sanremo 2025: al suo esordio assoluto da concorrente Big, arriva con La Mia Parola, in collaborazione con Shablo, Guè e Tormento. Nell'intervista disponibile su Rai Play, Shablo ha raccontato così il brano: "La mia canzone si chiama La mia parola, possiamo definirla un esercizio di stile tipico di quello che è il genere urban. Va a ripescare nella tradizione della musica black e soul reinterpretata in chiave contemporanea. Sarà una grande sorpresa".