Chi è Leo Gassman, il cantante figlio d’arte: la carriera e la passione per la musica e la recitazione

Leo Gassmann, 25 anni, è un cantautore italiano – figlio di Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz e nipote di Vittorio Gassmann – che nel 2020 ha partecipato e vinto Sanremo Giovani con il brano Vai bene così, poi a alla dodicesima edizione di X Factor dove è arrivato a un passo dalla finale. Nel 2023 ha gareggiato tra i big di Sanremo 2023, esibendosi con la canzone Il terzo cuore che si è classificata in diciottesima posizione e successivamente ha pubblicato l'album "La strada per Agartha", successivamente ha pubblicato il brano "Dammi un bacio, jà", incluso nella colonna sononra della seconda stagione della fiction Rai "Un professore".

Chi è Leo Gassman, la passione per la musica e la laurea in Arte e comunicazione

Venticinque anni, mamma e papà attori, una grande passione per la musica. Un amore e un attitudine che emergono fin da bambino, quando la madre Sabrina Knaflitz decide di portarlo a Roma, al Conservatorio di Santa Cecilia, per dei provini. Aveva solo sei anni, ma il talento era già ben visibile e nel frattempo studia chitarra classica e solfeggio per 5 anni, continuando a studiare canto. 14 anni vince il concorso per giovani interpreti organizzato da Marco Rinalduzzi, produttore musicale molto noto nel panorama italiano e famoso chitarrista, compositore e arrangiatore. Nel 2022 ottiene la laurea in Arte e comunicazione che ha condiviso con la sua famiglia, la madre Sabrina Knaflitz e il padre Alessandro Gassman. La notizia è stata condivisa sul suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato perfino il link della sua seduta di laurea per consentire ai follower di ascoltarlo. Una bella notizia, quella della discussione della tesi, che ha seguito un episodio in cui il cantautore è rimasto coinvolto: ha salvato una ragazza rimasta vittima di stupro a Roma.

La carriera musicale di Leo Gassman, da X Factor a Sanremo

Tornando al suo percorso musicale nel 2018 Gassmann partecipa alle selezioni della dodicesima edizione di X Factor di nascosto, senza rivelarlo a nessuno. Spiega che l'ha tenuto nascosto per pudore, nonostante i suoi genitori non lo abbiano mai ostruito. Arriva quasi alle finali, ma non vince. La vittoria se l'aggiudica il rapper Marco Anastasio, tanto amato da solcare poi il palco dell'Ariston. Il nipote di Vittorio Gassman però non si arrende e si presenta anche alle selezioni di Sanremo Giovani nel 2020. Riesce a gareggiare, qualificarsi e vincere tra le nuove proposte con il brano Vai bene così. Leo Gassman torna sul palco dell'Ariston, questa volta è in gara a Sanremo 2023 con i big, esibendosi con Terzo cuore scritta da lui, Riccardo Zanotti, Marco Paganelli e Giorgio Pesenti che alla fine si classificherà alla posizione 18, regalandogli comunque ulteriore visibilità. Nel 2023 pubblica anche il brano “Dammi un bacio, Ja”, che diventa virale sulle piattaforme social, è stato incluso nella colonna sonora della seconda stagione di “Un Professore”, la celebre fiction RAI. Ad oggi ha accumulato oltre 66 milioni di stream totali, mentre il 19 aprile del 2024 Gasmann ha pubblicato il nuovo singolo Take That, mentre in tv ha interpretato Franco Califano nella serie andata in onda su Rai1 lo sorso febbraio.

Leo Gassman è figlio d'arte, il legame con i suoi genitori

I successi musicali si Gassmann gli sono serviti per allontanarsi in parte dal percorso dei genitori e del nonno, scaricando la responsabilità di dover seguire un percorso importante. Nonostante ciò, dopo essersi affermato nella musica, Leo ha comunque cercato di trovare un suo percorso nella recitazione. Nel 2024, a febbraio, infatti, Gassmann veste i panni di Franco Califano, esordendo con un ruolo da protagonista: il cantautore ha scritto anche sette pezzi della colonna sonora. Il cantautore ha sempre parlato del suo ottimo rapporto coi genitori e in un arecente intervista ad Amica ha parlato così della madre:

Per me mamma è un po’ il mio angelo custode. Nel senso che è stata la persona, e lo è tuttora, che mi ha sempre supportato. C’è sempre stata mia madre. Nei momenti più importanti della mia vita lei è sempre stata lì, non ha mai mancato un appuntamento. Per me lei è la mia luce, l’energia che prendo, alla quale mi attacco quando ne ho bisogno. È veramente una fonte di ispirazione immensa e a lei devo gran parte di tutto quello che ho costruito nella mia vita. Lo devo al suo sorriso, alla sua gentilezza, alla sua forza.

Parlando del padre, in un'intervista a Vanity Fair, ha detto: "Mi vuole molto bene, cerca di creare equilibrio con il grande entusiasmo di mia madre che pensa che io sia il più figo di tutti. Papà fa la parte del poliziotto severo, ma è sempre molto emozionato quando raggiungo delle cose belle".