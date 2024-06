La Nasa dedica un asteroide ad Annalisa: “Laureata in Fisica ma ha lasciato un segno nella musica”

video suggerito

La Nasa dedica un asteroide ad Annalisa, cantante italiana classificatasi al terzo posto durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo dopo avere firmato hit di successo quali “Mon Amour” e “Bellissima”. Adesso, in virtù della laurea in Fisica ottenuta prima ancora della partecipazione al talent show Amici che le ha regalato la popolarità aiutandola a iniziare la sua scalata al mercato discografico, l’Agenzia spaziale americana ha deciso di dedicarle un tributo: un asteroide cui è stato dato il suo nome, 20014 Annalisa.

La dichiarazione della Nasa sull’asteroide intitolato ad Annalisa

“È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”, ha scritto la Nasa nella scheda che descrive il corpo celeste scoperto nel 1991 dall'astronomo statunitense Henry E. Holt. L’asteroide ha un diametro di 4,441 km. La scheda ne condivide anche i dettagli tecnici, la posizione e la traiettoria.

Sul sito della Nasa il curriculum di Annalisa

Quello della Nasa è un omaggio vero e proprio tanto che sul sito ufficiale dell’Agenzia spaziale americana compare addirittura il curriculum prestigioso della cantante italiana. L’ultima volta che la Nasa è riuscita ad avvistare 20014 Annalisa grazie ai suoi potenti telescopi è stato lo scorso maggio, a due mesi dal momento in cui la cantante ha portato sul palco di Sanremo la canzone “Sinceramente”. La descrizione della cantante e della sua carriera può essere recuperata nella scheda dell’asteroide che porta il suo nome alla voce “Discovery Circumstances”. L’omaggio della Nasa ha tributato il riconoscimento ad Annalisa non in maniera casuale. La cantante ha venduto 3,9 milioni di dischi in Italia, diventando l’artista italiana con più copie vendute in epoca Fimi. Ha inoltre ottenuto numerosi riconoscimenti: il Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024, per la prima volta assegnato a un’artista italiana, un MTV Europe Music Award, cinque Music Awards, il premio Lunezia, il premio Mia Martini, due Velvet Awards e due premi Videoclip italiano.