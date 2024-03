Sinceramente di Annalisa è la canzone più passata dalle radio italiane e scalza La Noia Annalisa torna in testa alla classfica delle canzoni piùà trasmesse dalle radio italiane con Sinceramente e si mette alle spalle Tuta Gold di Mahmood e Casa mia di Ghali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Annalisa

È Sinceramente, la canzone con cui Annalisa è arrivata terza all'ultimo Festival di Sanremo, la canzone che questa settimana è stata più passata dalle radio italiane, seguendo La noia di Angelina Mango, prima la scorsa settimana. Era prevedibile che la canzone della cantante di "Bellissima" e "Mon Amour" finisse prima o poi in testa: quello di Annalisa, infatti, è un brano uptempo, pieno di ganci che è perfetto per le radio, confermando le intuizioni di Amadeus e anche l'enorme successo che la canzone sta avendo a livello di numeri, terza tra le più ascoltate, dopo Tuta Gold di Mahmood e I p' me, tu p' te di Geolier, con un totale di 28 milioni di ascolti.

La classifica è occupata ancora una volta, quasi completamente, dalle canzoni e dagli artisti che hanno calcato il palco di Sanremo poche settimane fa. Sono otto su dieci, infatti, i brani sanremesi nelle prime dieci posizioni con due popstar internazionali a interrompere il dominio assoluto del Festival. Il podio, intanto, è occupato da Tuta Gold di Mahmood, forse la più grande sorpresa di questi giorni, anche per il suo non essere riuscito a entrare in top 5 a Sanremo ma che mantiene la posizione di sette giorni fa, mentre in terza posizione sale "Casa mia" di Ghali che pian piano guadagna posizioni e passa dalla sesta al podio.

In quarta posizione si mantiene stabile Un ragazzo, una ragazza, la canzone dei Kolors, altra band che con Italodisco ha già navigato le posizioni alte di questa speciale classifica. Scendono di qualche posizione la prima e la seconda classificata di Sanremo, con Angelina Mango che è in sesta posizione, cinque dietro la prima della settimana scorsa, mentre in settima posizione c'è proprio Geolier che scende di una posizione, mentre Emma con la sua Apnea si tiene stretta il settimo posto. In ottava e non aci sono e uniche artiste non sanremesi e internazionali, ovvero Dua Lipa con Training Seasion e Ariana Grande con "yes, and?" mentre in decima c'è Alfa con Vai!.

Per Annalisa è il terzo singolo in pochi mesi che raggiunge la vetta della classifica, dopo il successo di Mon amour e Ragazza sola, e Sinceramente è anche riuscita a essere certificata platino a sole due settimane dall'uscita. Per la cantante è stato un 2023 di grandi soddisfazioni e questo 2024 è cominciato allo stesso modo, indipendentemente dalla non vittoria sanremese, dove era una delle favorite: i risultati, però, confermano questo mood positivo e a breve partiranno anche i tour, mentre il 6 marzo Annalisa sarà a Los Angeles per ricevere il premio “Global Force” a Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale.