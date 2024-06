La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2024 a Napoli: l’ordine dei cantanti e gli orari

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie, Angelina Mango, Annalisa, 2024

Stasera, giovedì 27 giugno 2024, ritorna Radio Italia Live – Il concerto, per la prima volta in diretta, dalle ore 21, da Piazza del Plebiscito a Napoli, inserito nell’ambito del "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" che sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon. Il meglio della musica italiana salirà sul palco in una delle location centrali della città partenopea, ma per chi non potrà assistere dal vivo alle esibizioni di Annalisa, Elodie, ma anche Angelina Mango, il concerto sarà trasmesso su Radio Italia Tv, in streaming audio/video su radioitalia.it, ma anche in contemporanea, dalle 20:40, su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 . Si tratta del secondo appuntamento di Radio Italia Live – Il concerto, dopo la prima apparizione a Milano lo scorso 15 maggio: un successo che ha garantito anche il sold-out, in pochi minuti, dei biglietti per l'appuntamento a Piazza del Plebiscito. A condurre l'evento ci saranno Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Mentre a introdurre tutti gli artisti sarà Luca Ward e toccherà a Saturnino eseguire dal vivo la nuova sigla iniziale dell’evento. Qui la scaletta dei cantati che si esibiranno a Radio Italia Live – Il concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli.

La scaletta del concerto di Radio Italia Live a Napoli e l’ordine di esibizione dei cantanti

Questa sera, giovedì 27 giugno, arriva per la prima volta a Napoli Radio Italia Live – Il concerto, dalle ore 21 in diretta su Radio Italia Tv, ma anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. La scaletta dell'evento, in diretta televisiva, non è ancora nota, ma questa potrebbe essere la priorità riservata ai cantanti in uscita sul palco.

Alessandra Amoroso

Annalisa

Biagio Antonacci

Articolo 31

Elodie

Francesco Gabbani

Irama

Angelina Mango

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Tananai

Dove vedere il concerto in diretta tv e streaming

Per chi non fosse riuscito a prendere il biglietto in tempo, si potrà assistere al concerto in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, ma anche su Radio Italia Tv, e dalle 20:40 in in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Si potrà commentare l'evento sui social con l'hashtag #rilive.